DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, mütedeyyin kadınları Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni konuşmak üzere Ankara’da düzenlenecek buluşmaya davet etti.

Kadınlarla Barış ve Demokratik Toplum Buluşması” başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.

Komisyonun çağrısında, barışın toplumsallaşması için farklı görüşlerin birbirini duyabildiği, eleştirilerin özgürce dile getirilebildiği tartışma alanlarına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Buluşmada sürecin yarattığı umutlar, kaygılar ve itirazların; inanç, adalet, eşit yurttaşlık, kadınların özgürlük mücadelesi ve birlikte yaşam başlıkları üzerinden ele alınması hedefleniyor.

Farklı siyasal görüşlerden, toplumsal çevrelerden ve deneyimlerden mütedeyyin kadınlara yapılan çağrıda, ortak taleplerin ve birlikte çalışılabilecek alanların belirlenmesi, barışın toplumsal yaşamda karşılık bulması için atılabilecek somut adımların değerlendirilmesi amaçlanıyor.

(EMK)