ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 15:20
2 dk Okuma

DEM Parti: Mücadelemiz hem İstanbul hem de Şırnak için

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kutuplaşma ve öfke siyasetinin Meclis’te kurulacak olan komisyon tartışmalarına da yansıdığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti: Mücadelemiz hem İstanbul hem de Şırnak için
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Birçok kentte devam eden orman yangınlarını “ekokırım” olarak niteleyen Doğan, “Hiçbir canlının yaşam hakkı güvende değil. Türkiye bu haliyle baktığımızda suç mahalli olarak karşımızda duruyor,” dedi.

Doğan, özellikle son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan Meclis komisyonunun çoğulculuk ilkesini esas alması gerektiğini vurgulayarak “Henüz siyasi partiler komisyon üyelerini yeni yeni belirliyorken, bu konuya dair tartışmalar sürüyorken, sanki komisyon bambaşka nedenlerle kuruluyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Bu tartışmaların maksatlı olmadığını kimse bize söyleyemez,” dedi.

“Çözümün itici gücü olmak”

Türkiye’de onlarca yıldır süren kutuplaşmanın ve öfke siyasetinin komisyon üzerinden yeniden üretildiğini belirten Doğan, Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, konuşmasına özetle şöyle devam etti:

“Masada yer almak, çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yer almak demektir. Biz Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu ülkedeki bütün farklılıkların kendi özgünlükleriyle temsiliyetlerini, yer almalarını istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim barış ve demokratik çözüm dediğimiz şey tam olarak böyle bir anlam ifade ediyor. Onlarca yıldır süren bir çatışma halinin kalıcı adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarfetmek, başarıya ulaşması için endişeleri ifade etmek, ayrıştırmak değil, birleştirmektir bizim için. 

“Bu ülkede farklı düşündükleri için insanlar 30 yıl hapis yatıyorlarsa, bugün onların tahliyeleri sevinç ve endişe nedeni değil, aynı zamanda dönüp geriye bakma, ortaya çıkan nedenlere bakma sorumluluğunu ve yaklaşımının nedeni olmalı. Ama ‘30 yıllıklar neden tahliye ediliyorlar’ diye soruluyor. ‘Acaba arka kapılar ardından bir pazarlık yapıldı da o yüzden mi tahliye ediliyorlar?’ deniliyor. Beklentimiz bu değil. Beklentimiz, toplumun beklentisidir. Nedir toplumun beklentisi? Adaletin tesis edilmesi. Demokrasi hakkının herkesin hakkı olduğunun savunulması. Yaşam hakkının herkesin hakkının olduğunun savunulmasıdır.

“Eğer siz 'Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi olmaz' derseniz Diyarbakır’da, Van’da ve Mardin’de yaşayan insanlar da ‘Buraya demokrasi geldi de biz mi görmedik, onlarca yıldır demokrasi mücadelesindeyiz?’ diye sorarlar. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Biz ülkenin her yerinde eşit bir kardeşlik hukukunun yaşam bulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hem İzmir için, hem İstanbul için, hem Şırnak için, hem Diyarbakır için, hem Edirne için, hem Yozgat içindir.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ayşegül doğan dem parti meclis barış komisyonu barış ve demokratik toplum süreci barış süreci Ekokırım
ilgili haberler
Özel: CHP, çözüm süreci komisyonuna katılacak
30 Temmuz 2025
/haber/ozel-chp-cozum-sureci-komisyonuna-katilacak-309968
Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-komisyonda-yer-almak-chp-nin-tarihsel-tutarliligi-icin-sart-309954
TBMM KOMİSYONU OLUŞUYOR
"Çözüm Komisyonu"na 7 parti katılacağını açıkladı, 4 parti değerlendiriyor, İYİ Parti katılmıyor
29 Temmuz 2025
/haber/cozum-komisyonu-na-7-parti-katilacagini-acikladi-4-parti-degerlendiriyor-iyi-parti-katilmiyor-309941
Özgür Özel'den Meclis komisyonu için 'nitelikli çoğunluk' şartı
29 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-den-meclis-komisyonu-icin-nitelikli-cogunluk-sarti-309916
DEM Parti, komisyonda görev alacak 4 milletvekilini bildirdi
28 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-komisyonda-gorev-alacak-4-milletvekilini-bildirdi-309876
Kurtulmuş: Komisyon ağustos başında çalışmalara başlayacak
27 Temmuz 2025
/haber/kurtulmus-komisyon-agustos-basinda-calismalara-baslayacak-309864
Komisyon kuruluyor: Partilerden üye bildirimi istendi
25 Temmuz 2025
/haber/komisyon-kuruluyor-partilerden-uye-bildirimi-istendi-309837
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
166 STK'den 'komisyon' çağrısı: Toplumsal uzlaşı için sivil toplum da katılmalı
Bugün 12:53
/haber/166-stk-den-komisyon-cagrisi-toplumsal-uzlasi-icin-sivil-toplum-da-katilmali-310004
ilgili haberler
Özel: CHP, çözüm süreci komisyonuna katılacak
30 Temmuz 2025
/haber/ozel-chp-cozum-sureci-komisyonuna-katilacak-309968
Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart
30 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-komisyonda-yer-almak-chp-nin-tarihsel-tutarliligi-icin-sart-309954
TBMM KOMİSYONU OLUŞUYOR
"Çözüm Komisyonu"na 7 parti katılacağını açıkladı, 4 parti değerlendiriyor, İYİ Parti katılmıyor
29 Temmuz 2025
/haber/cozum-komisyonu-na-7-parti-katilacagini-acikladi-4-parti-degerlendiriyor-iyi-parti-katilmiyor-309941
Özgür Özel'den Meclis komisyonu için 'nitelikli çoğunluk' şartı
29 Temmuz 2025
/haber/ozgur-ozel-den-meclis-komisyonu-icin-nitelikli-cogunluk-sarti-309916
DEM Parti, komisyonda görev alacak 4 milletvekilini bildirdi
28 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-komisyonda-gorev-alacak-4-milletvekilini-bildirdi-309876
Kurtulmuş: Komisyon ağustos başında çalışmalara başlayacak
27 Temmuz 2025
/haber/kurtulmus-komisyon-agustos-basinda-calismalara-baslayacak-309864
Komisyon kuruluyor: Partilerden üye bildirimi istendi
25 Temmuz 2025
/haber/komisyon-kuruluyor-partilerden-uye-bildirimi-istendi-309837
Sayfa Başına Git