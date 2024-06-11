DEM Parti milletvekillerinden Bozdoğan Kemeri'ne pankart
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu, Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için bugün İstanbul Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne "Taksim, Hakkâri bizim, 1 Mayıs'a özgürlük, kayyım defol" yazılı pankart astı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre milletvekilleri, "Bijî berxwedana Colemêrgê", "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanması
Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 2 Haziran 2024'te gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, 3 Haziran'da Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkanvekili olarak atandığını duyurdu.
Akış, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 48,92 oy oranıyla DEM Parti belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez, yüzde 46,59 oranında oy aldı.
5 Haziran’da Hakkâri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Akış hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası ve tutuklama kararı verdi. Akış, tutuklanarak Van Cezaevi’ne gönderildi. (TY)