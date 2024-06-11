DEM Parti milletvekillerinden Bozdoğan Kemeri'ne pankart

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu, Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için bugün İstanbul Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne "Taksim, Hakkâri bizim, 1 Mayıs'a özgürlük, kayyım defol" yazılı pankart astı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre milletvekilleri, "Bijî berxwedana Colemêrgê", "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.