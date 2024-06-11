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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 09:38
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 09:59
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DEM Parti milletvekillerinden Bozdoğan Kemeri'ne pankart

Milletvekilleri Cengiz Çiçek, Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganı attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti milletvekillerinden Bozdoğan Kemeri'ne pankart
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu, Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için bugün İstanbul Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne "Taksim, Hakkâri bizim, 1 Mayıs'a özgürlük, kayyım defol" yazılı pankart astı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre milletvekilleri, "Bijî berxwedana Colemêrgê", "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı.

Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanması

Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 2 Haziran 2024'te gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, 3 Haziran'da Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkanvekili olarak atandığını duyurdu.

Akış, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 48,92 oy oranıyla DEM Parti belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez, yüzde 46,59 oranında oy aldı.

5 Haziran’da Hakkâri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Akış hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası ve tutuklama kararı verdi. Akış, tutuklanarak Van Cezaevi’ne gönderildi. (TY)

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Bugün 00:55
/haber/hakkari-koylerinde-demokrasi-yuruyusu-nun-birinci-gunu-296370
MECLİS KAYYIMI REDDETTİ
Hakkâri Belediye Meclisi kanunu uyguladı, kendi başkan vekilini seçti
7 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediye-meclisi-kanunu-uyguladi-kendi-baskan-vekilini-secti-296299
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5 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediye-baskani-mehmet-siddik-akisa-19-yil-6-ay-hapis-cezasi-296176
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5 Haziran 2024
/haber/istanbul-barosu-ndan-hakkari-aciklamasi-secme-secilme-hakkina-mudahale-296167
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4 Haziran 2024
/yazi/hakkari-ve-3-kayyim-donemi-296118
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/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
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/haber/stklerden-kayyim-aciklamasi-hakkari-halkinin-iradesi-hepimizin-iradesidir-296089
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3 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesi-ne-kayyim-atandi-296052
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