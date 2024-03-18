DEM Parti milletvekilleri, Yerlikaya'ya bianet muhabirlerine uygulanan şiddeti sordu

Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Ayşegül Doğan ve Cengiz Çandar, dün (17 Mart) İstanbul'daki Newroz kutlamalarında gazetecileri hedef alan polis şiddetini Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verilen önergede, bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz, Ali Dinç ve Bianet Kürtçe Editörü Aren Yıldırım’a uygulanan polis şiddetine yer verildi.

İstanbul Newroz’unda bianet muhabirlerine polis şiddeti

Gazeteci kökenli milletvekilleri Doğan ve Çandar, “Polis şiddetini görüntülemeye çalışan bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç’i darp ederek gözaltına almaya çalışan polisler hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?" diye sordu.

Gazetecilerin artan polis şiddeti sebebiyle mesleklerini yapamadıkları belirtilen önergede, “Gazetecilerin, mesleklerini gerçekleştirmesini hedef alan bu ve benzeri saldırılar; gazetecilik mesleğini ‘yapılamaz’ hale getirdiği gibi halkın haber alma hakkına dönük antidemokratik bir müdahale anlamı taşımakta, düşünce ve ifade özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırmaktadır” denildi.

Gazeteciler polis şiddeti karşısında haklarını nasıl arayabilir?

Çandar ve Doğan'ın Yerlikaya’ya soruları şöyle:

Polis şiddetini görüntülemeye çalışan bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç’i darp ederek gözaltına almaya çalışan polisler hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

Bakanlığınızca, halka ve gazetecilere yönelik orantısız güç ve çıplak şiddete başvurduğu görüntülerle de kayıt altına alınmış olan polisler hakkında nasıl bir yaptırım süreci işletilecektir?

Newroz Bayramı kutlamalarında haber takibi yapan gazetecilere uygulanan şiddet konusunda, Bakanlığınız veya bağlı birimlerin bir talimatı söz konusu mudur?

Son beş yılda, haber takibi yapan kaç gazeteci kolluk güçleri tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alınmak istenmiş veya gözaltına alınmıştır?

Son beş yılda, kolluk güçleri tarafından haber takibi sırasında gözaltına alınan kaç gazeteci darp raporu almıştır?

Gazetecilere uygulanan şiddet ve gözaltına alma işlemi uluslararası gazetecilik normlarına ve basın özgürlüğüne aykırı değil midir?

Ne olmuştu?

Polis, dün İstanbul Yenikapı Miting Alanındaki Newroz kutlamaları sırasında alan boşaltılırken gözaltı yapılan kitleyi çeken bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç'i “Çekim yasak” diyerek engellemeye çalıştı.

Polis, Yılmaz'ın gazeteci olduğunu belirtesine rağmen şiddet uyguladı ve yere yatırdı. Yılmaz’ın boğazına bastıran polis, darp etti. Ali Dinç’i de darp ederek engelledi.

Polis bianet Kürtçe editörü Aren Yıldırım’ı da gözaltına almaya çalıştı.

Yılmaz'ın polisten şiddet gördüğü anları Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer kayıt altına aldı. Olay üzerine Yılmaz ve Dinç polisten şikayetçi olmak için darp raporu aldı.

(RT)