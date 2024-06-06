DEM Parti milletvekilleri Bakanlığa yürüdü: Gaspa izin vermeyeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın 3 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmasına ve aynı gün yerine kayyım atanmasına dair Meclis basın kapısı önünde basın açıklaması düzenledi.

Vekiller açıklamada, “Kayyım darbedir” ve “Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz” dövizleri taşıdı.

Kılıç- Koçyiğit, darbenin bütün ülkeye yayılma tehdidi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Kayyım rejimine karşı çok söz kurduk. 31 Mart'ta seçimler yapıldı ve iktidarın bizzat kendisi yeni bir dönem vurgusu yaptı. Seçmenin verdiği mesajları aldığını belirtti. Ama seçmenin verdiği hiçbir mesajı almamışlar. Aksine yine ve yeniden topluma karşı, halka karşı, sandık iradesine karşı, demokrasiye karşı saldırı başlatmış durumdalar. Bu saldırı girişimini Hakkari’den başlatmaları manidar. Çünkü bu rejimin ayakta kalmasının yegane yolu Kürtlere saldırmak.

Sandığı anlamsızlaştırmak ve oradan çıkan iradeyi gasp etmek üzerine kurulmuş durumda fakat Hakkari’de yapılan hukuksuzluğun Hakkari’de halk iradesine yapılan darbenin Hakkari ile sınırlı kalmayacağını, bu darbenin silsile silsile ve adım adım bütün ülkeye yayılacağını çok iyi biliyoruz.

Bu hukuksuzluğa karşı özellikle de Türkiye’nin dört bir yanında herkesin karşı durması gerekiyor. Birlikte demokrasiyi savunursak birlikte kazanabiliriz. İçişleri Bakanlığının kumpası ve isnat ettiği suçlamaların hiçbirini dava dosyasında olmadığını bütün kamuoyu biliyor."