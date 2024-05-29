DEM Parti Milletvekilleri Adalet Bakanlığı önünde Şenyaşarlar'la

DEM Parti milletvekilleri, Adalet Bakanlığı önündeki nöbetini 116’ncı gününe taşıyan Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı, Urfa Milletvekili Mithat Sancar, “Emine anne kendi ailesi için adalet talep ederken aynı zamanda ülkedeki bu çöküşe, çürümeye karşı da bir feryat yükseltiyor. Buradaki talep, buradaki feryat; herkes için adalettir. Bu sese herkesin kulak vermesi gerekiyor." dedi.

Emine Şenyaşar'ın "Adalet Nöbeti" Urfa'nın Suruç ilçesinde, 2018 Genel Seçimleri öncesinde, çarşı esnafına AKP'ye oy vermeleri baskısında bulunan AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile koruma ve yakınlarına "bizim partimiz belli" dedikleri için Emine Şenyaşar’ın eşi ve iki oğlu çarşıda ve kaldırıldıkları hastanede katledilmişlerdi. Emine Şenyaşar, 2021'de katil sanıklarının yakalanmaması ve cezasız kalmalarını protesto için Urfa'da başlattığı "Adalet Nöbeti"ni 2023'te oğlu Ferit Şenyaşar'ın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Urfa milletvekili seçilmesi üzerine Ankara'ya Adalet Bakanlığı önüne taşıdı.

Emine Şenyaşar, Çarşamba günü Ferit Şenyaşar ile birlikte Adalet Nöbetinin 116’ncı gününde bir kez daha Adalet Bakanlığı kapısı önüne gelerek bakan ile görüşmek istedi. Ancak her zaman olduğu gibi bakanlık kapıları Şenyaşar ailesine kapalıydı.

DEM Parti vekilleri dayanışmada

MA'nın haberine göre, Şenyaşar ailesinin, “Adaletin olmadığı yerde herkes suçludur. Kanunlar adalet için vardır, üstünleri korumak için değil. Üstünlerin hukukuna karşı adalet nöbetimiz 116’ncı gününde” ve “Bir anne 6 yıldır nerede adalet, nerede devlet diye haykırıyor. Ülkeyi yönetenler annelerin çığlığına yenilecek. Herkes için adalet” yazılı pankartlarıyla Adalet Bakanlığı önünde sürdürdükleri nöbeti DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ziyaret etti.

Vekillerle konuşan Emine Şenyaşar, “Bizden korktukları için kapıları kilitliyorlar. Oğlumu bıraksınlar ben de evime gideyim. Ne diye kendinizi dünyaya rezil ediyorsunuz? Niye hastane kayıtlarını saklıyorsunuz? İnsanlar hastanelerde öldürülmez, ama benim ailemi hastanede öldürdüler. Bu vicdan mıdır? Bize sadece zulmediyorlar. Oğlumu cezaevinden çıkartın” dedi.

İzmir Milletvekili İbrahim Akın:

"Sözler veriliyor ama yerine getirilmiyor"

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın habercilere, “[Emine Şenyaşar'ın] Oğlu hala cezaevinde yargılanıyor. Bütün ülke bütün dünya izliyor vicdanlar ortaya çıkan durumu görüyor ama maalesef ülkemizdeki adalet bakanı, yargı bunu görmüyor." dedi.

"Yapılan görüşmeler hala sonuç vermemiş durumda. Sözler veriliyor ama yerine getirilmiyor. Üzüntüsünü acısını yürekten paylaşıyorum. Artık bu son bulsun. Adalet Bakanı, bakanlık, yargı bir an önce görevini yerine getirsin."

Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar:

"Adaletsizliğin deklarasyonu"

Cengiz Çandar ise Şenyaşar ailesinin her şeyini ortaya koyduğunu söyledi. Çandar, “116 gündür eşini, evlatlarını kaybetmiş bu kadın tek bir şey istiyor; adalet. Adalet Bakanı her gün bu kapıdan girip çıkıyor ama anne hala bir çözüm elde etmiş değil. Tıpkı Cumartesi Annelerinin 1000’inci hafta toplanıp adalete erişememesi gibi." dedi.

Çandar "bu örnekler[in] adaletsizliğin deklarasyonu olarak karşımızda dur[duğunu]" dile getirdi. "Buna yol açanlar, gereğini yerine getirmeyenler nasıl yüzleri kızarmadan her gün bu kapıdan giriyorlar. Bizler bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Urfa Milletvekili Mithat Sancar:

"Bir ülkede bir yerde adaletsizlik

yaşanıyorsa, bu ülkenin her tarafını sarar"

Toplum olarak barış içinde bir arada yaşayabilmenin temelinin adalet olduğunu belirten önceki dönem DEM Parti Eş Genel Başkanı, Urfa Milletvekili Mithat Sancar, faillerin belli olduğunu ancak delillerin karartılmak istendiğini vurguladı.

Sancar, “Bütün bu çabalara rağmen delillerin kalan kısmı[nın] vahşeti ortaya koymaya yet[ttiğini]" vurguladı ve ekledi: "Bunlar yetmiyormuş gibi Emine annenin bir oğlu cezaevinde tutuluyor."

Sancar, Şenyaşarlar'ın arayış ve talebinin sadece kendileri için olmadığının altını çizdi: "Bir ülkede bir yerde adaletsizlik yaşanıyorsa, bu ülkenin her tarafını sarar. Nitekim de bu ülkede durum budur. Her alanda adaletsizlik var. Çürümüş bir toplum ve devlet düzeninden söz ediyoruz." dedi.

Sancar, "Emine anne[nin] kendi ailesi için adalet talep ederken aynı zamanda ülkedeki bu çöküşe, çürümeye karşı da bir feryat yükselt[tiğini]" hatırlattı. "Buradaki talep, buradaki feryat; herkes için adalettir. Bu sese herkesin kulak vermesi gerekiyor." dedi. "Çünkü adalet tek kişinin meselesi değildir. Şenyaşar ailesi hepimiz için bu sesi yükseltmeye devam ediyorlar. Biz de elimizden gelen her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.”

Ferit Şenyaşar: "Adalet Bakanı içeride saklanıyor"

Vekillerin sözlerine karşılık olarak konuşan Suruç'taki saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Urfa Milletvekli Ferit Şenyaşar ise Adalet Bakanı’nın içeride saklandığını, bu durumun da Türkiye için bir utanç olduğunu kaydetti. Şenşayar, "katiller dışarıda ve iktidarın koruması altında" dedi.

Emine Şenyaşar’ın çabalarından yüreklenerek, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında tutuklanan oğlu için Adalet Bakanlığı önüne gelen ve oturma eylemini 37’nci gününde sürdüren Sevinç Çakır da “15 Temmuz'u kim yaptıysa müebbetti o yatsın, oğluma özgürlük istiyorum.” pankartını açarak protestoya katıldı.

(AEK)