DEM Parti Milletvekili Perihan Koca: Cezaevi müdürü, Sedanur ve Sibel’i tehdit etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Perihan Koca, Şakran Cezaevi’nde tutulan Sedanur ve Sibel Örkmez’in tutuldukları Şakran Cezaevi’nde baskı gördüğünü açıkladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesine karşı İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 2 Nisan’da yaptığı eylemde gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez için dayanışma kampanyası da başlatılmıştı.

“Cezaevi müdürü adım atmıyor”

Tutuklu iki kadına dair bianet’e bilgi veren Koca, şöyle dedi:

“Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez 14 gündür tutuklular. İşkenceyle tehdit edilip adli tutuklularla birlikte kalıyorlar. Cezaevi müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, tarafımıza arkadaşlarımızın siyasi koğuşa nakillerinin bayram sonrası gündeme geleceği bildirilmiştir. Ancak cezaevi müdürü bu konuda henüz bir adım atmadığı gibi iki gündür telefonlarımıza da çıkmıyor. Sekreterlik her aramada bize cezaevi müdürünün toplantıda olduğunu söylüyor.”

“Yapılan son avukat görüşmelerinde de cezaevi yönetiminin baskıcı ve tehditkâr tutumuna ilişkin yeni bilgiler öğrendik. Avukatların aktardıklarına göre gardiyanların tutuklu arkadaşlarımıza “Siyasi tutuklularla kalırsanız oradan bir daha çıkamazsınız. Ortalığı karıştırırsanız, sizi tecavüzcülerin yanına veririz” şeklinde tehdit ettiklerini öğrendik. Üstelik tecavüz tehdidini bir de nefret suçuyla da perçinlemişler. Cezaevi yönetimi arkadaşlarımızı lezbiyenlerin kaldığı koğuşa koymakla tehdit etmiş(!) Ve imaya göre lezbiyenler tecavüzcüymüş. Bu anlamda lezbiyen kadınlar da baskı altında diye düşünüyoruz.”

“Arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları için bir sosyal medya kampanyası başlattık. Sedanur ve Sibel’in sesinin duyulması gerek. Cezaevi yönetiminden acil çözüm bekliyoruz.”

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(EMK)