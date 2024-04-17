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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 10:25
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 10:39
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DEM Parti Milletvekili Perihan Koca: Cezaevi müdürü, Sedanur ve Sibel’i tehdit etti

14 gündür Şakran Cezaevi’nde tutulan Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez için dayanışma çağrısı yapan DEM Parti Milletvekili Koca, Uğur ve Örkmez’in siyasi mahpusların kaldığı koğuşa nakledilmediğini açıkladı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
DEM Parti Milletvekili Perihan Koca: Cezaevi müdürü, Sedanur ve Sibel’i tehdit etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Perihan Koca, Şakran Cezaevi’nde tutulan Sedanur ve Sibel Örkmez’in tutuldukları Şakran Cezaevi’nde baskı gördüğünü açıkladı. 

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesine karşı İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 2 Nisan’da yaptığı eylemde gözaltına alınan ve bir gün sonra tutuklanan Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez için dayanışma kampanyası da başlatılmıştı. 

“Cezaevi müdürü adım atmıyor”

Tutuklu iki kadına dair bianet’e bilgi veren Koca, şöyle dedi: 

“Sedanur Uğur ve Sibel Örkmez 14 gündür tutuklular. İşkenceyle tehdit edilip adli tutuklularla birlikte kalıyorlar. Cezaevi müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, tarafımıza arkadaşlarımızın siyasi koğuşa nakillerinin bayram sonrası gündeme geleceği bildirilmiştir. Ancak cezaevi müdürü bu konuda henüz bir adım atmadığı gibi iki gündür telefonlarımıza da çıkmıyor. Sekreterlik her aramada bize cezaevi müdürünün toplantıda olduğunu söylüyor.”

“Yapılan son avukat görüşmelerinde de cezaevi yönetiminin baskıcı ve tehditkâr tutumuna ilişkin yeni bilgiler öğrendik. Avukatların aktardıklarına göre gardiyanların tutuklu arkadaşlarımıza “Siyasi tutuklularla kalırsanız oradan bir daha çıkamazsınız. Ortalığı karıştırırsanız, sizi tecavüzcülerin yanına veririz” şeklinde tehdit ettiklerini öğrendik. Üstelik tecavüz tehdidini bir de nefret suçuyla da perçinlemişler. Cezaevi yönetimi arkadaşlarımızı lezbiyenlerin kaldığı koğuşa koymakla tehdit etmiş(!) Ve imaya göre lezbiyenler tecavüzcüymüş. Bu anlamda lezbiyen kadınlar da baskı altında diye düşünüyoruz.”

“Arkadaşlarımızın serbest bırakılmaları için bir sosyal medya kampanyası başlattık. Sedanur ve Sibel’in sesinin duyulması gerek. Cezaevi yönetiminden acil çözüm bekliyoruz.”

X: sedavesibele
Facebook: Seda ve Sibel’e Özgürlük
Instagram: SedaveSibeleÖzgürlük

(EMK)

Perihan Koca Sibel Örkmez Sedanur Uğur abdullah zeydan
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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