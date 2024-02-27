DEM Parti Milletvekili Otlu: Evimin kapısı TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul ve İzmir’de birçok adrese baskın düzenleyen polis, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun İstanbul’da ikamet ettiği evin kapısını kırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Otlu, evinin kapısını kırarak içeri giren polislerin, evde arama yaptığını belirtti:

"İstanbul’da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış. Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara’dan İstanbul’a geçeceğim. Bu hukuksuzluğu her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım."

SMF, ESP ve Partizan üyeleri gözaltına alındı

İstanbul ve İzmir'de bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(RT)