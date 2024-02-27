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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 13:18
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 13:31
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DEM Parti Milletvekili Otlu: Evimin kapısı TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun İstanbul’da ikamet ettiği eve baskın yapan polis kapıyı kırarak içeri girdi. Açıklama yapan Otlu, "Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara’dan İstanbul’a geçeceğim. Bu hukuksuzluğu her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti Milletvekili Otlu: Evimin kapısı TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış
*Fotoğraf: DEM Parti

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul ve İzmir’de birçok adrese baskın düzenleyen polis, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun İstanbul’da ikamet ettiği evin kapısını kırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Otlu, evinin kapısını kırarak içeri giren polislerin, evde arama yaptığını belirtti: 

"İstanbul’da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış. Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara’dan İstanbul’a geçeceğim. Bu hukuksuzluğu her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım."

SMF, ESP ve Partizan üyeleri gözaltına alındı
SMF, ESP ve Partizan üyeleri gözaltına alındı
Bugün 10:24

İstanbul ve İzmir'de bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(RT)

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