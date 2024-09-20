DEM Parti Milletvekili Kaya 3 Bakan'a sordu: Ayşegül Akdoğan için hukuki süreç başlatıldı mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Hakkari’de Ayşegül Akdoğan isimli bir kişinin 25 kişilik bir çete kurarak kadınları tehdit, şantaj ve zorla uyuşturucuya alıştırma iddiaları hakkında TBMM’ye üç farklı soru önergesi sundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle hazırlanan önergelerde, emniyet ve yargı mensuplarının bu süreçteki ihmallerine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı’na yönelik sorular

Kaya, Hakkari’de yaşandığı iddia edilen olaylar zincirinde emniyet birimlerinin Ayşegül Akdoğan’ın suçlarına göz yumduğu ve mağdur aileleri şikayetlerini geri çekmeleri için baskı altına aldığı iddialarını gündeme getirdi.

Emniyetin Akdoğan’a yönelik herhangi bir işlem başlatıp başlatmadığı ve Akdoğan’ın gözaltındayken iki hemşireyi darp ederek hastaneden kaçması olayına karışan kolluk görevlileri hakkında soruşturma açılıp açılmadığı soruldu.

Ayrıca, mağdur N.K. ve kızını arayıp şikayetlerini geri çekmelerini isteyen kolluk güçlerinin kim olduğu ve haklarında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı da önergede yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelik sorular

Adalet Kaya, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün, mağdur P.K. ve annesi N.K.’nin yaptığı başvuruları dikkate almadığını belirterek, bu müdürlükte görevli olan ve başvuruyu reddeden kişiler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Ayrıca, P.K. ve ailesine yönelik sosyal, psikolojik ve ekonomik destek sağlanıp sağlanmayacağı konusunda da açıklama talep edildi.

Sorular şöyle:

*Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde N.K ve kızı P.K.’nin şikayet başvurusunu reddeden çalışanlar kimdir? Bu kişiler hakkında soruşturma başlatacak mısınız?

*P.K. ve ailesini korumak üzere sosyal, psikolojik ve ekonomik destek sunacak mısınız?

Adalet Bakanlığı’na yönelik sorular

Kaya, önergede, savcı Furkan Akbulut’un N.K.’yi tehdit ettiği iddialarına yer verdi. Savcının “Bu aile benim için çok önemli, eğer rahat durmazsan seni cezaevine koyarım” şeklindeki sözleriyle N.K.’yi korkuttuğu belirtiliyor.

Kaya, bu savcı hakkında bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Ayrıca, Ayşegül Akdoğan’ın çetesiyle ilgili ciddi suçlamalar bulunmasına rağmen hukuki süreç başlatılmadığını ve P.K.’yi savunmayı reddeden avukatın yerine neden yeni bir avukat atanmadığını gündeme getirdi.

Sorular şöyle:

*N.K’yi şikayetini geri çekmesi için tehdit eden Savcı Furkan Akbulut hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?

*Sosyal medyada genç kadınları darp ettiği görüntüler yayılan, hakkında tehdit, şantaj çete kurma suçlamaları bulunan, gözaltındayken hemşireleri darp ederek hastaneden kaçtığı ileri sürülen Ayşegül Akdoğan hakkında hukuki süreç başlatıldı mı?

*CMK P.K’yi savunmayı reddeden avukat yerine neden yeni bir avukat atamamıştır?

Ne olmuştu? Önergelerde yer alan bilgilere göre, Ayşegül Akdoğan isimli kişi, kurduğu çeteyle birlikte Hakkari’de genç kadınları tehdit, şantaj ve zorla uyuşturucuya alıştırma gibi suçlamalarla anılıyor. Akdoğan’ın, mağdur P.K.’yi şantajla zorla bu işlere sürüklediği ve kızın annesi N.K.’nin de bu durumu fark etmesi üzerine darp raporu alarak şikâyette bulunduğu belirtiliyor. Ancak, Akdoğan’ın ailesinin şikayetin geri çekilmesi için para teklif ettiği ve emniyet ile savcılık tarafından baskı gördükleri iddia ediliyor. Şikâyetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen karşı tarafın ifadeye bile çağrılmadığı ifade ediliyor. Adalet Kaya, yaşanan bu ihmaller ve iddiaların araştırılması için soruşturma açılmasını ve mağdur ailelere gerekli desteğin sağlanmasını talep ediyor.

(EMK)