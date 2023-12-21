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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 14:49
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 15:06
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DEM Parti Milletvekili Akça: Genel Kurulun parlak ışıkları altında açlığı göremiyorsunuz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 1 TL gösteren Akça, konuşmasının yedi dakika olduğunu, geçen yedi dakikalık süreden sonra 1 TL’nin daha da değersizleşeceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti Milletvekili Akça: Genel Kurulun parlak ışıkları altında açlığı göremiyorsunuz
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, dün Meclis’te görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerine dair konuştu.

Akça'nın yaptığı konuşma sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 1 TL gösteren Akça, konuşmasının yedi dakika olduğunu, geçen yedi dakikalık süreden sonra 1 TL’nin daha da değersizleşeceğini belirtti.

Akça şöyle konuştu:

“Ama bu Genel Kurulun parlak ışıkları ve ihtişamları altında siz yoksulluğu, açlığı, umutsuzluğu, o derin karanlığı göremiyorsunuz. O yüzden, ben size derin yoksulluğu yaşamış biri olarak yoksulluk nedir onu anlatacağım. Ben ev temizliğine giden bir annenin kızı olarak size anlatacağım; yoksulluk nedir? Siz bilmiyorsunuz. Sizin tuzunuz kuru. Çünkü ev temizliğine gittiği evde, ona kıyafet verilmesini bekleyip, çocuklarını okula gönderecek ayakkabı edinme umuduyla giden bir annenin çocuğu değilsiniz siz. Siz, babası sokağa çıkıp hamal pazarında bekleyip ‘O gün belki bir iş alırım’ diye bekleyen babanın çocukları değilsiniz siz. Dilini konuştuğu için, korucu olmak istemediği için, toprağından sürülmüş, batıya sürülmüş, yoksulluk içinde terbiye edilmeye çalışmış kişilerin çocukları değilsiniz. O yüzden siz ne yoksulluğu anlarsınız ne çaresizliği anlarsınız” diyerek, tepki gösterdi.

"Siz bize TÜİK'i layık görüyorsunuz. TÜİK' in verileriyle para verip, ENAG'ın verileriyle cebimizden para alıyorsunuz. Siz, saray piyasasıyla yaşıyorsunuz, biz sokak piyasasıyla yaşıyoruz. O yüzden kalkıp oradan bize hiç laf atmayın."(AÖ)

derin yoksulluk Ceylan Akça Cupolo
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