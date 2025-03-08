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HABER
Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 13:09
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 13:09
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DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirecek. 

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre bu kapsamda, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis'te, saat 13.00'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile parti binasında temaslarda bulunacak. 

Eş Genel Başkanlar, 12 Mart'ta saat 11.00'da ise Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile bir araya gelecek. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
dem parti MHP Abdullah Öcalan Öcalan'ın çağrısı
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