DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret etmesi planlanıyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirecek.
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre bu kapsamda, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis'te, saat 13.00'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile parti binasında temaslarda bulunacak.
Eş Genel Başkanlar, 12 Mart'ta saat 11.00'da ise Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile bir araya gelecek. (TY)
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