DEM Parti, MHP ve AKP ile görüşecek: Bahçeli de katılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin siyasi partilerle temasları sürüyor. DEM Parti heyeti, 27 Mayıs'ta MHP ile görüşecek.

DEM Parti siyasi turuna başladı: İlk durak DEVA Partisi

DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

Mezopotamya Ajan'sının aktardığına göre görüşmeye, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli de katılacak. Görüşme, saat 11.30’da Meclis’te olacak.

Heyet, önümüzdeki hafta ayrıca AKP ile de görüşecek.

(AB)