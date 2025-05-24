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Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 15:38
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2025 15:48
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DEM Parti, MHP ve AKP ile görüşecek: Bahçeli de katılacak

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılacağı görüşme, saat 11.30’da Meclis’te olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti, MHP ve AKP ile görüşecek: Bahçeli de katılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin siyasi partilerle temasları sürüyor. DEM Parti heyeti, 27 Mayıs'ta MHP ile görüşecek.

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DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

Mezopotamya Ajan'sının aktardığına göre görüşmeye, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli de katılacak. Görüşme, saat 11.30’da Meclis’te olacak.

Heyet, önümüzdeki hafta ayrıca AKP ile de görüşecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli MHP dem AKP
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