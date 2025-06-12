DEM Parti: Meclis sorumluluk alıp yaz boyunca çalışmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün gündemdeki gelişmelere dair TBMM’de basın toplantısı düzenlendi.

Koçyiğit, CHP'li belediyelere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek, “Halk cezalandırılmak isteniyor. Derhal bu operasyonlardan vazgeçin. Tutuksuz yargılama esastır, tüm tutuklu belediye başkanları serbest bırakılmalı,” dedi.

Gazze vurgusu

Koçyiğit, mevcut asgari ücretin 22.104 TL olduğunu hatırlatarak, yaklaşık 4 milyon işçinin 14.469 TL maaşla geçinmeye çalıştığını söyledi ve asgari ücrete “ara zam” çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Koçyiğit, “Gazze’ye hiçbir şey ulaşmasına izin verilmiyor. Bu, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Filistin halkının yaşam ve toprak hakkını ne zaman savunacaksınız? TBMM dahil tüm kurumları bu soykırıma karşı tutum almaya çağırıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik eden Koçyiğit, Meclis’in Kürt sorununun çözümünde tarihi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

“Meclis’in tarihi sorumluluğu”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Koçyiğit, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya. 100 yılı aşkın bir süredir devam eden Kürt sorunu, 40 yılı aşkındır devam eden çatışmalı süreç açısından kritik bir eşiğin aşılması; gerçek anlamda toplumsal barışın ilerlemesi derinleşmesi kalıcılaşması ve nihayete ermesi açısından bu Meclis'in tarihi bir sorumluluğu olduğunu hep ifade ettik. Bugün de ifade ediyoruz.

“Halkın iradesinin tecelli ettiği yer Meclis'in daha fazla bu sürece sessiz kalmasını, görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. Tatil gibi bir gerekçeye hiç kimsenin sığınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis tatile girecek; ama bu komisyon derhal kurulmalı. Tatil yapmadan yaz boyunca çalışmalı ve yeni yasama dönemine de acil olan bütün yasal hazırlıkları yaparak bir an önce bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk almalı. Bu konuda bütün siyasi partilerin katılımına açık bir komisyonun olması gerektiğinin altını çizelim.”

Öcalan’ın talepleri

Koçyiğit, İmralı’ya siyasi heyetlerin gitmesine ilişkin, “Bütün partilerin Sayın Öcalan ile doğrudan görüşmesini barış sürecine katkı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bu sürecin önünün açılması gerekiyor,” dedi.

Öcalan’ın farklı çevrelerle görüşmek istediğini belirten Koçyiğit, tüm Kürt aktörlerle diyalog kurulmasının süreci güçlendireceğini ifade etti. (TY)