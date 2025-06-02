DEM Parti Meclis Başkanvekilliği'ne Pervin Buldan'ı seçti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 28. Dönem Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyelerinden Pervin Buldan'ı, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle boşalan TBMM Başkanvekili olarak belirledi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın Meclis Başkanvekili olarak belirlendiği" duyuruldu.

Pervin Buldan’ın DEM Parti Grubu tarafından seçilmsinin hemen ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Başkan Vekili'ni arayarak kutladığı ve başarı dilediği haber verildi.

Pervin Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) daha önce 26. Yasama Dönemi'nde, 23 Kasım 2015 ile 11 Şubat 2018 arasında Meclis Başkanvekili olarak görev yapmıştı. TBMM Başkanlığı'nı İsmail Kahraman'ın yürüttüğü dönemde HDP'yi temsilen Başkanlık Divanı'nda yer alan Buldan'ın görev süresi, 11 Şubat 2018'de HDP Eş Genel Başkanlığı görevine seçilmesiyle sona ermiş. Buldan'dan boşalan göreve HDP Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar getirilmişti.

Meclis Başkanvekilleri kimler?

3 Haziran 2025'te yapılacak TBMM Başkanlık Divanı'nın yeniden yapılandırılması sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilen seçimle Pevin Buldan TBMM Başkanlık Divanı'nın dört Başkanvekili arasına katıldı. Halen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kontenjanından Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde Meclis Başkanvekili olarak görev yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 23 Mayıs 2025'te CHP kontenjanından Meclis Başkanvekili olarak seçilmişti. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, 27 Mayıs 2025'te partisi tarafından yeniden Meclis Başkanvekili olarak görevlendirildi.

(AEK)