DEM Parti, Mardin’de Ahmet Türk’ü aday gösterecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), parti içindeki adaylık yarışından çekilen Ahmet Türk’ü Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığına aday göstermeyi kararlaştırdı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine Türk’e adaylıktan çekilmemesi ve aktif siyaseti bırakmaması için baskı yapıldı. DEM Parti de sorunu çözmek için Türk ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler ve Ahmet Türk’e geri dönmesi için yapılan baskılar sonuç verdi. Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayı kabul etti.

Türk’ün adaylığının bugün açıklanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

DEM Parti 13 Ocak’ta 10 il ve bağlı birçok ilçede belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini belirlemek için halk oylaması yaptı.

Türk seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak yüzde 50+1 barajını geçemedi. Türk, bunun üzerine aday adaylığından çekildiğini duyurdu. “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” diye açıklama yaptı.

(HA)