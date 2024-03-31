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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 14:22
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 14:33
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DEM Parti Mardin adayına polis gaz sıktı

Ömerli ilçesinde sandıkları gezen DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir’e, polis yakın mesafeden biber gazı sıktı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Mardin adayına polis gaz sıktı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ömerli ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir'in incelemelerde bulunduğu sırada gerginlik yaşandı.

Çıkan gerginlik nedeniyle polisler, yurttaşlara biber gazı ile saldırdı. Polisler, yakın mesafeden biber gazını Demir’in yüzüne ve gözüne sıktı. Demir, biber gazının etkisiyle yere yığıldı. Demir, Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı anını görüntülemek isteyen Özgür Aksoy gözaltına alındı. 

(AD)

Mardin dem parti mardin belediyesi
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