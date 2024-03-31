DEM Parti Mardin adayına polis gaz sıktı
Ömerli ilçesinde sandıkları gezen DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir’e, polis yakın mesafeden biber gazı sıktı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ömerli ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir'in incelemelerde bulunduğu sırada gerginlik yaşandı.
Çıkan gerginlik nedeniyle polisler, yurttaşlara biber gazı ile saldırdı. Polisler, yakın mesafeden biber gazını Demir’in yüzüne ve gözüne sıktı. Demir, biber gazının etkisiyle yere yığıldı. Demir, Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırı anını görüntülemek isteyen Özgür Aksoy gözaltına alındı.
(AD)
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