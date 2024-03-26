DEM Parti'li Tutumlu: Antep'te oylarımızı iki katına çıkaracağız

31 Mart yerel seçimleri öncesi Türkiye’nin hemen her yerinde olduğu Anteplilerin de başat sorunları emeklilerin geçimi, hayat pahalılığı ve artan genç işsizliği. Seçime kısa bir süre kala, Antep’teki siyasi partiler de seçim çalışmalarında sona geldi.

Kıyasıya yarışın pek hissedilmediği şehirde, 20 yıldır kenti yöneten AKP kadroları bu seçimlere de büyükşehir belediyesi ve merkez ilçeler özelinde rahat bir şekilde hazırlanıyor. Kenti 1989-2004 yılı arasında Celal Doğan ile üç dönem yöneten CHP ise kararsız seçmenlerden oy alarak Antep’te tepki oylarını artırma peşinde.

DEM Parti’nin öncülü HDP, 2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti’den (DSP) aday olan Celal Doğan’ı desteklemişti. HDP, şehirde en yüksek oy oranına yüzde 15,3 ile 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ulaşırken, DEM Parti’nin öncüllerinden BDP de 2014 yerel seçimlerinde Abdullah Demirbaş ile BDP olarak yüzde 6,2 oy almıştı.

31 Mart yerel seçimlerine ülke genelinde kendi amblemiyle katılma kararı alan DEM Parti, Antep’te Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer’i eş başkan adayları olarak gösterdi. Daha önce partide il yöneticiliği, milletvekilliği adaylığı, Şahinbey’de ilçe eş başkanlığı yapan Selman Tutumlu, Antep’te oylarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Antep’in en büyük sorununun uyuşturucu, ulaşım ve kentleşme olduğunu belirten DEM Parti’li Selman Tutumlu, şehrin ‘kanayan sorunlarına’ çözüm üretmek için aday olduklarını kaydetti.

“Antepliler eşit hizmeti hak ediyor”

31 Mart yerel seçimlerinde Antep Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı oldunuz. Antep’in en büyük sorunu nedir? Bunlara nasıl çözümler üreteceksiniz?

Bence en büyük sorun, belediyenin halka kapalı olmasıdır. Ulaşım başlı başına bir sorun. Kent sıkışmış durumda, her gün bu yoğun trafik yüzünden ya kazalar ya da adli olaylar meydana geliyor. İmarlı bölgelerdeki belediye hizmetleriyle imarsız bölgelerdeki belediye hizmetleri arasında büyük fark var.

Antepliler eşit hizmeti hak ediyor. Yoksul mahallelerde çocuk parkları yok. Hacıbaba, Seyrantepe gibi yerler bu hizmetlerden faydalanamıyor. İmar olmayan yerlerde altyapı-üst yapı, yol kaldırım çalışmaları seçimden seçime yapılıyor. Üzerine, bu semtlere kentsel dönüşümler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar mağdur ediliyor. İmarsız olan yerlerde yeni imar planları yapıp, yerinde dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ev sahibi olanlar, yaşadıkları yerde yeniden daire sahibi olmalı.

Antep’in en büyük sorunlarından biri de emek sorundur. Sadece organize sanayi bölgelerinde 400 binin üzerinde çalışan işçi var. Bu işçilerimizin insanca yaşayabileceği şartları sağlamak ve hak ettikleri emeğin karşılığını almaları için çalışacağız. Yeşil sanayi çalışmalarıyla kentte oluşan hava kirliliği sorununu çözeceğiz.

Engelliler kentin çoğu noktasında sorunlar yaşıyor. Bu sorunları çözmek için, engelli yurttaşların öncü olduğu çalıştaylar, merkezler kuracağız.

“Antep’i Anteplilerle birlikte yöneteceğiz”

Kenti nasıl yöneteceksiniz? Projeleriniz neler?

Biz belediyenin şehrin yapısına uygun bir şekilde çok dilli, çok kültürlü bir hizmet sunmasını sağlayacağız.

Belediye bünyesinde aktif bir kadın daire başkanlığı kuracağız. Erkek şiddetine uğrayan kadınlar bu merkezimize başvurabilecek. Antep bir hastaneler merkezi oldu. Özellikle çevre şehirlerden çokça gelen hasta ve hasta yakını bulunmaktadır. Bu insanlarımız hastanelerin çevresinde mağdur olmaktadır. Bu hastaların ve hasta yakınlarının konaklayacağı yerler açacağız.

Halk otobüslerinin sorunları var. Bu esnafa aldıkları ücretsiz ve indirimli yolculardan ötürü yapılan destekleri artıracağız. Metro ve raylı sistem şehrin her noktasına gidecek şekilde hizmet vermeli. Antep’i birlikte yönetmek istiyoruz. Yönetim anlayışı yerelden başlar. Yerelin sorunlarını en kolay şekilde çözecek olan bu şehri gören, bilen anlayıştır. Katılımcı demokrasiyi, eşitliği esas alan bir anlayışı hâkim kılacağız. Halka gidip, halktan görüş alarak, mahallelerin yönetime katılıp söz hakkını söyleyebildiği bir yönetim kuracağız.

“Antep’te oylarımızı artıracağız”

Oy hedefiniz nedir?

Parti olarak Antep’te oylarımızı artıracağız. Kazanmak için bu seçime giriyoruz. Önceki dönemlerde parti olarak yerel seçimlere katılmamamız oylarımızı etkiledi. Anketlere bakmıyoruz. Sahada yaptığımız çalışmalar bize somut veriler sunuyor. Bundan sonra kendi irademize yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Tabandan gelen istek de talep de bu yönde. Antep’te oylarımız iki katına çıkacak. Ve hedefimiz de iktidar olmak.

“Uyuşturucuya karşı mücadele vereceğiz”

Uyuşturucu sorunundan bahsettiniz. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yürüteceksiniz?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Parası olan olmayan herkes okuyacak. Belediye bünyesinde gençler için gençlik merkezleri kuracağız. Uyuşturucu şehrin en büyük problemi haline geldi. Geçtiğimiz yıl bir günde beş taziyeye gittim. Hepsi de ‘ateş buz’ denilen maddeden hayatını kaybeden 18-19 yaşındaki gençler. Uyuşturucuya karşı ciddi şekilde mücadele vereceğiz.

Gençleri düştükleri bu yollardan kurtarmak için işsizlik sorununu çözeceğiz. İstihdam alanları yaratıp, yaşanılabilir Antep’i inşa edeceğiz. Antep gibi bir yerde hala sokakta yaşayan insanlar var. Barınma sorununu çözeceğiz. Belediye bu sorunda öncü olmalı. Aktif bir engelli meclisi oluşturacağız belediye bünyesinde. İşsizler için belediye olarak her ilçede, mahallede istihdam ofisleri oluşturacağız. Antep’te işsizlik sorunu kalmayacak.

(CÖ/VC)