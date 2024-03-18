DEM Parti'li Saki’den LGBTİ+’lara saldırılara tepki: Eşit bir yaşam için mücadele edeceğiz

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen newroz kutlamalarında, kitlenin içinden bir grubun LGBTİ+’lara yönelik sözlü ve fiziki saldırılarına tepki gösteren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, “Nefret politikalarına, her gün katledilmemize neden olan kadın ve LGBTİ+ düşmanlığına karşı onurlu, eşit bir yaşam için, geri adım atmadan mücadele edeceğiz” dedi.

X hesabından açıklama yapan Saki, şunları belirtti:

“Dün İstanbul ve İzmir’deki Newroz kutlamalarında LGBTİ+lar sözlü ve fiziksel saldırılara uğradıkları için alandan ayrılmak zorunda kaldılar. LGBTİ+ları düşmanlaştıran eğilimlerin gözle görülür artışının farkında olmak, bunu önlemenin yolunun dün de bugün de politik mücadelemiz olduğu gerçeğini hatırlamak elzem.”

“Alanlarda, kürsüde, mecliste, sokakta LGBTİ+larla dayanışmamızı güçlendirmemiz, yaygınlaştırmamız gerektiği açık. Nefret siyasetine karşı yan yana durmak hepimizin sorumluluğu. Alanın girişinde lubunyaların gökkuşağı bayraklarını, feministlerin feminalı bayraklarını içeriye almayan polisin aynı zamanda ulusal-geleneksel kıyafetleri denetlediğini, şalvar giyenleri alana almadığını gördük. Kitle içerisinde LGBTİ+lara şiddet uygulayanların, homofobiyi, transfobiyi besleyenlerin iktidarın tüm topluma yayılan düşmanca politikalarıyla denk düşen halini görmezden gelmemek gerekir.”

“İktidar ve ortaklarından yayılan; Kürtlere, kadınlara, göçmenlere, LGBTİ+lara düşmanlığı örgütleyen faşist propagandanın muhalefeti sağcılığa, muhafazakarlığa ittiği yerde, karşısında güçlü durulmadığı takdirde sirayet ettiği alan genişlemeye devam edecektir. Tüm bunların karşısında mücadelemiz var! Nefret politikalarına, her gün katledilmemize neden olan kadın ve LGBTİ+ düşmanlığına karşı onurlu, eşit bir yaşam için, geri adım atmadan mücadele edeceğiz.”

"Alanın özneleriyiz, Kürdüz, lubunyayız ve buradayız" 10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, 32. İstanbul Onur Haftası Komitesi ve bağımsız lubunyalar, saldırılara dair şu açıklamayı yapmıştı: Bugün, 10. İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, 32. İstanbul Onur Haftası Komitesi ve bağımsız lubunyalar olarak Yenikapı Miting Alanı'nda, Newroz'da bayraklarımızla, dönmeliğimizle ve zırıllığımızla var olmak istedik. Fakat alana doğru yürürken kitle içerisinde bulunan bazı kişiler tarafından alanda bulunmamamızı ima eden bakışlara ve söylemlere maruz kaldık. Alana girdikten birkaç dakika sonra da fiziksel, psikolojik, sözlü saldırılar başladı ve uzun bir süre devam etti. Alanda kalmaya devam etmek istememize rağmen güvenliğimizden endişe duyduğumuz için alandan uzaklaşmak adına, birbirimize güvenli bir koridor oluşturmaya çalıştık. Uzaklaşma çabamıza rağmen saldırılar son bulmadı. Bu süreçte alanda bulunan bazı kişiler ve Newroz Tertip Komitesi'nden iki kişi inisiyatif alarak bize eşlik etti. Dışarı çıktıktan sonra Özgül Saki, Oya Ersoy ve Musa Piroğlu bizimle dayanıştı. Bugün linç edildik. Maruz kaldığımız şiddete dair Newroz Tertip Komitesi ile görüşme talebinde bulunduk ve yakın zamanda bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Alanın özneleriyiz, Kürdüz, lubunyayız ve buradayız. Alanın özneleri olarak alandan çıkarıldık, bizi alandan çıkarmaya ve linç etmeye çalışanlara rağmen tüm alanlarımızı savunacağız! "İstanbul Newroz Tertip Komitesi'nin vereceği özeleştiriyi bekliyoruz" Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği de şu açıklamayı yaptı: Dün İstanbul ve İzmir'de gerçekleşen Newroz kutlamalarında, her sene olduğu gibi LGBTİ+11ar yine alanda şiddete maruz kaldı! İstanbul'da saldırganlar yerine, LGBTİ+’lar dışarı çıkarıldı! İktidarın LGBTİ+11ara yönelik nefret politikalarına alet olmak yerine, güvenli alanlarımızda, Newroz kutlamalarımızda bize alan açılmasını talep ediyoruz. İstanbul Newroz Tertip Komitesi'nin vereceği özeleştiriyi bekliyoruz, güvenli alanlarımızda birlikte var olabilmek istiyoruz. LGBTİ'+lar yalnız değildir, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi ve İstanbul Trans+ Onur Haftası Komitesi'nin yanındayız, Tertip Komitesi ile yapılan görüşmeleri takip ediyoruz.

(EMK)