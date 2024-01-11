DEM Parti'li Saki’den Bakan Tekin’e yurttan atılan kardeşlere dair 4 soru

Alanya’da bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin yurdunda kalan depremzede iki kardeşin "eşcinselsiniz" denilerek yurttan atıldığı iddia edildi.

Antalya Valiliği söz konusu olay hakkında soruşturma başlattı.

4 soru

Ayrıca DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e konu hakkında 4 soru yönelten Saki, şunları belirtti:

“Depremin ve afetlerin insanlarda derin travmalara yol açtığı bilimsel bir gerçektir. Üstelik 6 Şubat Depremleri’nin üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmemiş ve depremin yaraları hâlâ sarılabilmiş değildir. Bu bağlamda çocukların babasının aktarımından anlaşılacağı üzere kardeşlerden birinin göçük altında kalma travmasıyla kardeşiyle birlikte aynı yatakta uyumak istemesi gayet anlaşılabilir bir durumdur ve eğer bir terapiye ihtiyaç bulunuyorsa buna karar verecek ve yürütecek olanlar psikiyatri ve psikoloji alanındaki uzmanlardır.”

Sorular

1-Çocuklarla görüşme gerçekleştiren ve onların “eşcinsel” olduğuna kanaat getiren öğretmenin alanındaki yetkinliği ve yeterliliği nedir? Rehberlik ve Psikolojik danışma eğitimi almış bir öğretmen mi?

2- Bu vak’ada adı geçen öğretmen, pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdürünün süreci yönetirken göstermiş oldukları tavır ve davranışlardan zaten deprem travması yaşayan öğrencilerin bir kez daha travma yaşamasına ve damgalanmasına yol açtıkları anlaşılıyor. Söz konusu kişiler hakkında Bakanlığınız tarafından gerekli inceleme ve işlemler başlatılacak mı?

3-Söz konusu olayda çocuklar hangi prosedüre göre yurttan ve okuldan atılmıştır? Bunun hukuki dayanağı var mıdır yoksa tamamen keyfi bir uygulama mı?

4-Ayrıca Anayasa madde 42’de kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı açık ve net bir şekilde ifade edilmektedir. Eşcinsel veya başka bir cinsel yönelime/cinsiyet kimliğine sahip olduğu için eğitim hayatından dışlanan, ayrımcılığa uğrayan, bu anlamda anayasada güvence altına alınan eğitim hakkından mahrum bırakılan öğrencileri kapsayıcı bir eğitim için Bakanlığınızca bir çalışma başlatılması düşünülüyor mu?

Ne olmuştu? Depreme yakalanan ve saatlerce göçük altında kalan tek yumurta ikizi kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya'daki bir liseye aldırdı. Aynı okulun yurdunda konaklamaya başlayan kardeşlerden biri, göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı. Durum, yurt yönetimine şikayet edildi. İkizlerin kaldıkları okul yurdunda beraber uyumaları nedeniyle 'eşcinselsiniz' denilerek şikayet edildiği ortaya çıktı. Kardeşlerin babası “Benim çocuklarım göçük altında kaldı. Birlikte yatıyorlar, bunlar eşcinsel alın çocukları memlekete götürün dizinizin dibinde okusunlar' dedi yurt müdürü. Ben bir babayım. Hatay'da kaç tane öğretmen var? Ben çocuklarımı okusunlar diye gönderdim, psikolojileri bozulsun diye değil. Bizi sürekli çocuklarınızın siciline işler diye tehdit ettiler. Hocam bana bir delil koyun alayım çocukları dedim. Ama ortada sadece bir öğrencinin şikayeti var. Benim çocuğum devletin çocuğu, atamazsınız dedim” dedi.

(EMK)