DEM Parti'li Koca, Özdemir'e yanıt verdi: Yalanı yayıyorsunuz

AKP’nin Meclis’e sunduğu Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa tasarısı TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda tartışılırken gergin anlar yaşandı.

KOMİSYONDA ‘ÖLÜM YASASI’ GÖRÜŞMELERİ Biltekin: AKP ve MHP’li vekillerin hiçbir argümanı yoktu

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca’nın AKP’li vekillere yönelik ‘şov yapmayın’ dedi ancak bu söylem, sokak köpeklerinden kaçarken kazada yaşamını yitiren bir çocuğun ailesine söylemiş gibi aktarılarak tartışma malzemesi haline geldi.

Özdemir, Koca’yı hedef aldı

Kısadalga'nın derlemesine göre, Sosyal medyada büyüyen tartışmaya Gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, DEM Partili Koca’yı hedef aldı ve şöyle dedi:

“Perihan Koca; bu ismi unutmayalım. 10 yaşında köpekler kovalarken araba kazasında kızını kaybetmiş bir anneye ‘şov yapma’ diye çemkiren bu kadın Türkiye’de siyasetin son yıllardaki en büyük yüz karasıdır. DEM Parti bu vicdansızlığa ne diyecek merak ediyorum!”

Koca: Aynı rezilliğin ortağısınız

Koca kendisini "Siyasetin yüz karası" sözleriyle hedef alan Özdemir hakkında "Cüneyt Özdemir aynı rezilliğin ortağıdır" yanıt verdi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise "Bu operasyona bu kadar gönüllü dahil olmanızın sebebi nedir" diye Cüneyt Özdemir'e seslenerek Perihan Koca'nın yanında olduklarını vurguladı.

Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cüneyt Özdemir’in de hayvan katliamını savunan grupla beraber hareket ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Cüneyt Özdemir ve türevleri; AKP’nin acılı ailelerin ardına sığınarak yapmaya çalıştığı tezgahın kullanışlı aparatlarıdır. AKP’li vekillerle kavga ederken ‘Acılı aileleri katliam yasasına paravan yapmayın, çocukları kirli siyasetinize alet edip şov yapmayın’ feryadımızı alıp, Cüneyt Özdemir gibi aparatlar aracılığıyla ‘Mağdur ailelere saldırdılar’ oyunu kurmak istiyorlar.”

“Yuhh gerçekten! AKP’nin kanlı yasayı meşrulaştırmak için Cüneyt Özdemir gibi isimler eliyle yaymaya çalıştığı yalanlardan ziyade, hakikat nedir diye merak edenler, Dün Enver Aysever ile yaptığımız yayını izlesinler!”

“Bir kez daha ifade edeyim: AKP ve kullanışlı aparatları mağdur aileler üzerinden şov yapmayı derhal bıraksın! Kanlı yasayı geçirmek için çocukları istismar etmek, insanların acılarını kendine kalkan yapmak rezilce bir politikadır. Cüneyt Özdemir aynı rezilliğin ortağıdır.”

“AKP çocukları ve acılı aileleri kullanarak rezil kepaze bir tezgah kurmaya çalışıyor. Kanlı yasanızı geçirmek için çocukları istismar etmek, insanların acılarını kendine kalkan yapmak rezilce bir politikadır."

‘Bana hakaret ediyorsunuz ama kaçıyorsunuz’

Tartışmayı sürdüren Cüneyt Özdemir ise yeni bir paylaşım daha yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Perihan Koca sizi yayına çağırdık gelmiyorsunuz. Bana hakaret ediyorsunuz ama kaçıyorsunuz, olmaz! Meclis alt komisyonunda ‘Şov yapma’ dediğiniz köpeklerin saldırısı sonrasında çocuğunu kaybetmiş anne ile yayına katılmaktan daha önemli ne işiniz var?"

Bu paylaşımı alıntılayarak bir açıklama daha yapan Koca, Özdemir'in kendisini linç etmeye çalıştığına dikkat çekti ve komisyon görüşmeleri sırasında olacağı için programa katılamayacağını ifade ettiğini söyledi.

Karaca komisyonda yaşananları anlattı

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da tartışmaya dahil olarak Perihan Koca'ya destek verdi. Komisyonda yaşananlara dair tanıklıklarını anlatan Karaca, Özdemir'in yaptığını gazetecilik olmadığının altını çizerek Koca'ya dönük linçte Koca'yı yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Karaca, "Hem iktidarın halk düşmanı politikalarına, hem de linçci güruhların saldırılarına karşı dayanışmamız ve ortak mücadelemiz var" dedi.

"Bunun neresi gazetecilik?"

Karaca'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Cüneyt Özdemir, sizin yaptığınız gazetecilik değil, tetikçilik. Biz komisyondaydık, gözlerimizle gördük, anı yaşadık. Perihan vekilin anlattığı gibi yaşandı her şey.

Manipülasyona başvuran, ailelerin acısını istismar eden AKP oldu. Bunu da her konuşmamızda teşhir ettik. Yalana ve operasyona başvuran iktidarın tümüyle gerçek dışı olan bu yalanının bir parçası olma konusundaki bu hevesinizin nedeni nedir? Hak savunucusu bir kadın vekili linç ettirme gayretinizin sebebi nedir?"

"Bu konu bizzat iktidar tarafından halkı ayrıştırma, kutuplaştırma meselesi olarak kullanılırken, bu operasyona bu kadar gönüllü dahil olmanızın sebebi nedir? Bunun neresi gazetecilik?"

"Linçine ortak olduğunuz kadın milletvekillerini "kolay lokma" olarak görüyor olabilirsiniz. Unuttuğunuz bir şey var. Tek tek her biri bizzat sokağın, halkın, mücadelenin içinden gelen kadınlar olarak yan yanayız ve birlikte güçlüyüz. Hem iktidarın halk düşmanı politikalarına, hem de linçci güruhların saldırılarına karşı dayanışmamız ve ortak mücadelemiz var! Perihan vekilin yanındayız."

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(EMK)