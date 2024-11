DEM Partî li ber Wezareta Navxweyî ye: AKPê dîsa bi rêbazên ku em pê dizanin darbe kir

Alîkara Serokê Koma Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Gulistan Kiliç Koçyîgît û Sezaî Temellî jî di nav de parlamenterên DEM Partiyê têkildarî tayînkirina qeyûman li pêşiya Wezareta Karên Navxweyî daxuyanî dan.

Koçyîgîtê diyar kir ku desthilata AKPê ji sala 2016an heta niha li dijî îradeya gel derbeyê dike û wiha got:

“Her roj li dijî demokrasî, sindoq û vîna gel derbeyan dike. Em bi aqilekî îktîdarê ya mafê bijartin û hilbijartinê tune dihesîbe re rû bi rû ne. Di hilbijartinên 31ê Adarê de gel qerta sor nîşanî îktîdara AKP-MHPê da û ji desthilatê xist. Aqilê xwe bînin serê xwe, li demokrasî û hiqûqê vegerin û rêzê ji bo îradeya gel bigirin. Îktîdara ku fêm kir dê kursiya xwe winda bike, li dijî vîna gel derbe kir.”

Bi domdarî Koçyîgît wiha got: “Dema di sala 2016an de qeyûm tayîn kirin me gotibû; îro heke qeyûm tayînî Colemêrg, Wan, Mêrdîn û Amedê bikin dê sibe tayînî Îzmîr, Edene, Mêrsîn û Stenbolê jî bikin. Hemû bêhiqûqtiyan ji ewil li erdnîgariya kurdan dikin. Lê bi wir bisînor namîne û li tevahiya Tirkiyeyê belav dibe. Heke li her çar aliyên Tirkiyeyê li dijî qeyûman gel daketibûya kolanan, dê îro qeyûm tayînî Esenyurta nekiribûna. Lewma divê her kes vê rastiyê bibîne. Niha dixwazin vê derbeyê hêj berfirehtir bikin. Divê li dijî vê em bi hev re bisekinin û têbikoşin. Li rexekî qala aştiyê dikin li rexa din qeyûman tayîn dikin. Rejîma qeyûman, aştiyê jehrî dike.”

“Ev sîstema qeyûman e”

Temellî jî anî ziman ku rejîma qeyûman hêviyên gel ên ji bo demokrasî û aştiyê tune dike. Temellî, wiha domand:

“Ev zîhniyeta ku aştiyê tune dihesibîne nikare xwe li ser pêyan bigire. Pergala Hikûmetê ya Serokkomariyê di esasê xwe de pergala qeyûm e. Em tayînkirina qeyûman qebûl nakin û ji bo vê têdikoşin. Xesp, sûc û karên derhiqûqî yên qeyûman li holê ne. Kesên daxwaza dewleta hiqûqê dikin, yên demokrasî û aştiyê dixwazin divê teqez li dijî qeyûman derkevin. Feraseta tecrîdê, ev 25 sal in ev welat rizand. Hêj jî dirizîne. Yên planên têkbirinê çêdikirin niha di bin kavilên wê de mane. Dem dema wê ye ku em bi hev re li dijî qeyûman derkevin û bi hev re li dijî tecrîd, qeyûm û her tiştên derhiqûqî têbikoşin.”

(RT/AY)