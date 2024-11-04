DEM Parti'li belediyelere kayyım atanmasına tepkiler

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atadı.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

DEM Partili üç belediyeye kayyım atanmasına siyasiler, hak savunucuları ve örgütleri tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul’dan saat 15.15 uçağıyla Mardin’e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceğini açıkladı.

Üç belediyeye kayyım atanmasına dair öne çıkan tepkilerden bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: “İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği (TBB): "İçişleri Bakanlığı verdiği karardan derhal vazgeçerek belediye başkanlarını görevine iade etmeli; Belediye Kanunu’na 2016 yılında eklenen düzenleme değiştirilmeli, seçme ve seçilme hakkına müdahale anlamına gelecek tek bir uygulama dahi gerçekleştirilmemelidir."

🔴 Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ten yurttaşlara çağrı



"Bu hukuksuzluğa, halkın iradesine ipotek koyan bu anlayışa karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Değerli Mardin halkı, hepinizi Mardin Büyükşehir Belediyesi önüne bekliyoruz." pic.twitter.com/WWwpDbCqM4 — bianet (@bianet_org) November 4, 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Siz ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Kafanız mı karışık, birbirinizle mi didişiyorsunuz? Hem devlete, hem demokrasiye, hem yargıya; hem de siyasete olan güveni yerle bir ediyorsunuz! Sayın Bahçelinin terör örgütü liderini TBMM’de konuşmaya çağırmasının hemen sonrasında daha dokuz ay önce seçilmiş Esenyurt Belediyesine kayyum atıyorsunuz! Cumhurbaşkanı yardımcısı ve üst düzey iktidar yetkilileri, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile iki aile arasındaki anlı şanlı bir barışma töreninde, omuz omuza verdikten bir hafta sonra; yine dokuz ay önce seçilmiş Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atıyorsunuz! Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın!"

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“Kürt halkının iradesi gasp edilemez”

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Bu sabah itibariyle benim kimliğinden kuşku duymadığım iki isme buradan önerim var. Biri Mehmet Şimşek’tir Batmanlı, diğeri Cevdet Yılmaz Bingöllü, Cumhurbaşkanı yardımcısıdır, her ikisine de siyasi partiden bağımsız olarak şunu ifade ediyorum, gerçekten kimliğinizle ve onurunuzla bir şeyler yapmak istiyorsanız bulunduğunuz görevlerden istifa edin. Batman’a kayyım atandığında eğer Mehmet Şimşek halen bu ekonominin düzeleceğini sanıyorsa büyük yanılgı içerisindedir.”

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Halkın iradesini gasp eden bu antidemokratik müdahaleleri, demokrasiye yapılmış darbe olarak görüyor, ilkesel olarak reddediyoruz. Milletin oyuyla seçilen belediye başkanlarını görevden alarak, sandığın meşruiyetini hiçe sayan bu uygulamalar, AKP'nin siyasi ikballeri uğruna attığı keyfi bir adımdır! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, keyfi uygulamalara karşı demokrasiyi savunmaya, halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmakta kararlıyız!”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi: "İktidar, Kürt halkına ve iradesine kayyum atamalarıyla saldırmış; belediye binaları polis zoruyla işgal edilmiştir. Kürt halkı ve mücadele yoldaşları bu saldırıya boyun eğmeyecek ve halk iradesine sahip çıkacaktır. ÇHD olarak, Kürt halkının yanında, devlet saldırılarının karşısındayız."

🔴 Polisten, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde kayyımı protesto eden yurttaşa tehdit



"Ne müdahalesinden bahsediyorsun. Müdahale et, tüm dünya görsün rezilliğini. Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz." pic.twitter.com/wV121VLUJo — bianet (@bianet_org) November 4, 2024

Barış Akademisyenleri: “Bir kez daha demokrasinin ve hukukun en temel ilkeleri hiçe sayıldı, halk iradesi gasp edildi, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Kayyumların karşısında, seçilmiş belediye başkanlarının yanındayız.”

UMUT-SEN: “İçişleri Bakanlığı’nın gece yarısı açıklamasıyla Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından halk, belediye önlerinde toplanıyor. Kürt halkının iradesi gasp edilemez!”

Aralık Feminist Kolektif: “Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne halkın iradesi gasp edilerek kayyum atandı. Hizbullah karşısında ezici çoğunlukla seçilen Gülistan Sönük, Ahmet Türk ve Mehmet Karayılan halkın iradesidir. Kamusal alandan kadınları silmeye çalışan kayyumlar gidecek, biz kalacağız.” (TY)