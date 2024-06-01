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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2024 12:08
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2024 12:13
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DEM Parti ‘Kuyu tipi’ cezaevlerinin kapatılmasını talep etti

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, kamuoyununda “Kuyu tipi” olarak nitelendirilen ve izolasyonun arttırıldığı Y, S Tipi ile yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti ‘Kuyu tipi’ cezaevlerinin kapatılmasını talep etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüleri Sevda Çelik Özbingöl ile Öztürk Türkdoğan, Y,S ile yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılmasına dair açıklama yaptı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamada, Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2 Mayıs 2024 itibariyle 329 bin 151 tutsağın bulunduğunu, söz konusu cezaevi modellerinin tutsakları çürüten ve yok eden özellikte olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’de 22 adet yüksek güvenlikli, 14 adet Y tipi, 7 adet S tipi olmak üzere toplam 43 adet “Kuyu Tipi” diye nitelendirilen cezaevi olduğu bilgisi verildi. 

Açıklamada devamla şu ifadeler yer aldı:

“Son dönemde inşa edilen Y tipi, S tipi ve yüksek güvenlikli hapishaneler sosyal izolasyonun, tecridin ve hak gasplarının artırıldığı yeni tip hapishanelerdir. Bu hapishanelerde mahpuslar tek veya üç kişilik hücrelerde tutulmaktadır. Ayrıca havalandırma bölümü yoktur ve mahpuslar birbirini görmesin diye farklı saatlerde ve günde sadece 1,5 saat havalandırmaya çıkarılmaktadırlar.

Kamuoyunda “Kuyu Tipi” olarak bilinen bu hapishanelerin kapatılması ve ailelerine yakın hapishanelere sevk talebiyle açlık grevine başlayan Erzurum Dumlu 1 No’lu Cezaevindeki Cemil Kurt ve Alişan Gül 11 Mart’tan beri eylemdeler. Sevk talebi kabul edilen Bolu F Tipi Cezaevindeki Nurettin Kaya da arkadaşları için sürdürdüğü ölüm orucunun bugün itibariyle 223. günündedir. Nefes almakta zorluk çeken ve 40 kiloya düşen Kaya’nın ağzının içinde yaralar oluşmuş, ayak ve elleri şişmiş, ağrıları dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 

Güncel durumda tek talebi ailelerine yakın bir hapishaneye sevk olan mahpusların yaşamları hiçe sayılarak yetkililer tarafından aylardır hiçbir adım atılmamakta, keyfi ve hukuksuz sürgünde ısrar edilmektedir. 

Adalet Bakanlığını, Cemil Kurt ve Alişan Gül’ün ailelerine yakın bir hapishaneye sevk taleplerini bir an evvel kabul etmeye; Y tipi, S tipi ve yüksek güvenlikli hapishanelerdeki tecrit sisteminin ortadan kaldırılması için adım atmaya ve bu tarz hapishaneleri kapatmaya çağırıyoruz.”

(AD)

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