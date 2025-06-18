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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 17:23
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DEM Parti Kurtulmuş ile görüştü: Meclis kapanmadan komisyon kurulabilir

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te kurulması beklenen komisyona dair, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü: “Hızla kurulması ve yazın çalışması konusunda hemfikiriz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Kurtulmuş ile görüştü: Meclis kapanmadan komisyon kurulabilir
*Fotoğraf: TBMM

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 4 Haziran’da yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kürt sorunun çözümüne dair tartışmalar kapmasında Meclis’te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; Kılıç-Koçyiğit, “Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Kendi önerilerimizi ilettik, o da zaten bu Meclis Komisyonu konusuna gayet sıcak baktığını ve çok kısa bir süre içerisinde de  bütün partilerin temsilcileri ile bir araya gelip komisyon gündemli bir toplantı yapacağını iletti. Biz de bundan memnuniyet duyduğumuzu belirttik. Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz. Hızla kurulması ve yazın çalışması konusunda hemfikiriz. Bütün partilerle ortak bir toplantı ön görülüyor fakat tarihi net değil.”

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TBMM'nin sosyal medya hesabından ise görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'yi kabul etti" denildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş
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