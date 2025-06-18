DEM Parti Kurtulmuş ile görüştü: Meclis kapanmadan komisyon kurulabilir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 4 Haziran’da yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kürt sorunun çözümüne dair tartışmalar kapmasında Meclis’te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ DEM Parti: Meclis sorumluluk alıp yaz boyunca çalışmalı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre; Kılıç-Koçyiğit, “Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Kendi önerilerimizi ilettik, o da zaten bu Meclis Komisyonu konusuna gayet sıcak baktığını ve çok kısa bir süre içerisinde de bütün partilerin temsilcileri ile bir araya gelip komisyon gündemli bir toplantı yapacağını iletti. Biz de bundan memnuniyet duyduğumuzu belirttik. Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz. Hızla kurulması ve yazın çalışması konusunda hemfikiriz. Bütün partilerle ortak bir toplantı ön görülüyor fakat tarihi net değil.”

Temelli: Komisyon için bir an önce harekete geçilmeli

TBMM'nin sosyal medya hesabından ise görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'yi kabul etti" denildi.

(RT)