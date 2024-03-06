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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 13:21
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 14:50
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DEM Parti: Kürt illerine 54 bin usulsüz seçmen kaydırıldı

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan, Kürt kentlerinde 54 bin usulsüz seçmen kaydırıldığını ve kaydırılan seçmenin büyük bir kısmının güvenlik personeli olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
DEM Parti: Kürt illerine 54 bin usulsüz seçmen kaydırıldı
*Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Eşitlik Partisi (DEM) Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl ve DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan seçim güvenliğine dair basın toplantısı düzenledi. 

Türkdoğan, "usulsüz seçmen kaydırılmasıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu" belirtti ve Kürt kentlerine 54 bin seçmen kaydırıldığını söyledi.

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"Güvenlik personelini kaydırdılar"

Kaydırılan seçmenin büyük bir kısmının güvenlik personeli olduğunu ifade eden Türkdoğan, bazı illerden örnekler verdi.

Türkdoğan, Ağrı merkeze 4 bin 600, Bitlis Tatvan'a 708, Diyarbakır Eğil'e 1213, Diyarbakır Kulp'a 1985, Hakkari Çukurca'ya 3 bin 602, Hakkari Dereci'ye 2 bin 107, Hakkari Yüksekova Esendere'ye 2 bin 19 seçmen, Şemdinli'ye 2 bin 260, Iğdır merkeze 4 bin 598, Kars merkeze 4 bin 30, Siirt Eruh'a bin 357, Siirt Kurtalan'a bin 175, Siirt merkeze 6 bin 643, Şırnak merkeze 8 bin 287 seçmen kaydırıldığını belirtti.

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"YSK itirazlarımızı reddetti"

Toplam 31 merkezde toplam 54 bine yakın seçmen kaydırıldığını tespit ettiklerini, itirazlarının ise il ve ilçe kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildiğini ifade eden Türkdoğan, şöyle devam etti: "Sadece tek bir adreste Ağrı merkezde 1923 seçmen kaydedilmiş. Yine Ağrı'da tek bir adreste - ki bunlar güvenlik personellerinin bulunduğu yerler- 1221 seçmen kaydırılmış.

İtiraz etmişiz cevap ne verilmiş; 'İtiraza konu kişilerin bir kısmının emniyet tedbirlerinin takviyesi için il jandarma komutanlığı emrinde bir kısmının ise tatbikat ve operasyon  faaliyetleri kapsamında 3. Komando Tugayı emrinde görevlendirildiklerini ayrıca verilen seçmen listesinin yeterli olmayacağını itiraz edilen kişi bir adreste oturmuyorsa nerede oturduğunun delilleri ile ispat edilmesi gerektiğini' belirtip reddetmiştir. Siz buraya güvenlik personelini 1 Eylül 2023'ten önce yazmışsınız, daha sonra biz itiraz etmişiz, il seçim kurulu diyor ki 'bunların nerede oturduğunu da söyleyin öyle araştıralım'. Bu sizin göreviniz. Kanun bu görevi size vermiş. Bu itirazların hepsi reddedildi.

Bu suç duyurusu süreci sadece bu işleri yapanlar değil, buralara usulsüz bir şekilde adresini kaydıran güvenlik personelleri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Türkiye’nin muhalefet partilerine sesleniyoruz; Doğu ve Güneydoğu’nda Kürt kentlerinde çok açık bir şekilde usulsüzlük yapılıyor ve bazı il merkezleri başta olmak üzere önemli ilçe merkezleri usulsüz seçmen kaydırmayla belediye seçimlerinde partimizden alınmak ya da iktidar partisi yönetimine geçirilmek isteniyor. Buna seyirci mi kalacak herkes? Elbette ki biz seyirci kalmayacağız. Sandık güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldık.”

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(RT)

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