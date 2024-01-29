DEM Parti Kürt illerindeki adaylarını Diyarbakır'da açıkladı

DEM Parti, Pazartesi günü Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplu katılımla 31 Mart'ta Kürt illerinde yerel yönetim seçimleri için göstereceği belediye eş başkan adaylarını tanıttı.

DEM Parti geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği ön seçimlerle adaylarının büyük bir bölümünü belirlemişti.

Henüz açıklanmayan bazı eş başkan adaylarının önümüzdeki günlerde kesinleşeceği bildirildi.

DEM Parti 48 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da katıldı. Hatimoğulları konuşmasında cezaevindeki kadın siyasetçileri ziyaret ettiklerini ve onların selamlarını getirdiklerini söyledi:

“Arkadaşlarımızı koydukları o dört duvarı yıkana ve demir parmaklıkları eritene kadar mücadelemiz sürecektir. Bu salonda belediye eş başkanlarını ve meclis üyelerimizi tanıtacağız. Bunları halk oylaması ile belirledik. Bunu yapan değil Türkiye’de, dünyada bile bir parti yoktur veya çok azdır. Kent uzlaşısını bu halk oylaması ile hayata geçirdik. 31 Mart seçimlerinde belediyeleri tek tek alacağız, kayyumları tek tek göndereceğiz.”

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır'da açıklanan il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Adıyaman

* Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun

Ağrı

* Ağrı merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş

* Diyadin: Adnan Doğan

* Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan

* Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun

* Tutak: Mahmut Tataş

* Taşlıçay: Mehmet Ali Budak

Batman

* Batman: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün

* Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi

* Beşiri: Mehmet Akif Akın

* Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan

* Hasankeyf: Mecit Tokdemir

* İkiköprü: İbrahim Karabulut

* Balpınar: Osman Ekinci

Bingöl

* Bingöl merkez: Aydın Bürçün

* Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç

Bitlis

* Bitlis merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin

* Ahlat: Erkan Akbudak

* Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı

* Güroymak: Mehmet Şirin Üncü

* Hizan: Hediye Çetin Koçman ve Kerem Uğur

* Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk

* Tatvan: Mümin Erol

Diyarbakır

* Diyarbakır Büyükşehir: Serra Bucak ve Doğan Hatun

* Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik

* Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu

* Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus

* Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat

* Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken

* Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir

* Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven

* Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar

* Kocaköy: Mehmet Şık

* Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek

* Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir

* Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen

* Sur: Fatma Önkol ve Adnan Örhan

* Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün

Elazığ

* Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur

Erzurum

* Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren

* Karaçoban: Kazim Erhan

* Karayazı: Bahar Göksu

* Tekman: Abdurrahman Sever

Hakkari

* Hakkari Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış

* Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz

* Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri

Iğdır

* Iğdır Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş

* Tuzluca: Kader Yiğitalp

* Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira

* Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş

* Hoşhaber: Ömer Çelik

Kars

* Kars Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı

* Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman

Mardin

* Mardin Büyükşehir: Devrim Demir ve Ahmet Türk

* Artuklu: Hayriye Filiz Yücesoy ve Mehmet Ali Amak

* Dargeçit: Asya Gezer ve Ramazan Akın

* Derik: Songül Özbahçeci

* Kızıltepe: Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpek

* Mazıdağı: Kudret Uçuk

* Nisêbîn (Nusaybin): Gülbin Şahin Dağhan ve Selahattin Ay

* Stewr (Savur): Hatice Öncü ve Selahattin Önder

* Yeşilli: Songül Tunç

Mersin

* Akdeniz: Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız

Muş

* Muş Merkez: Sırrı Söylemez

* Bulanık: Aryan Doğan ve Arafat Kardağı

* Malazgirt: Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker

* Varto: Gülbahar Kaya ve Giyasettin Aydemir

Siirt

* Siirt Merkez: Sofya Alağaş ve Mehmet Kaysi

* Baykan: Sümeyye Karasu ve Şefik Günel

* Veyselkaranî: Berfin Evren ve Enes Cengiz

* Eruh: Evin Ertan ve Hüseyin Oktayı

* Kurtalan: Sadiye Aktin ve Ali Rıza Bingöl

* Atabağı: Medya Atak ve Nedim Yüksekbağ

* Kayabağlar: Abdulhakim Sevgil

Şırnak

* Şırnak Merkez: Turan Saltan

* Cizre: Güler Tunç ve Abdurrahim Durmuş

* Sırtköy: Halime İlçin ve Fahrettin Akman

* Uludere: Feride Ender ve Ali Ürek

* İdil: Doğan Adıbelli

* Kumçatı: Asker Gündüz

* Silopi: Jiyan Ormanlı ve Renas Nadir Onuk

* Balveren: Gülsüm Atak ve Ferit Artuç

Van

* Van Büyükşehir: Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan

* Başkale: Şengül Polat ve Feyzi Caner

* Çaldıran: Fettah Hasçelik

* Çatak: Reşat Eraslan

* Edremit: Rabia Başak Koç ve Cemil Komi

* Erciş: Güler Temel ve Baran Bilici

* Gevaş: Kübra Akti

* Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş

* İpekyolu: Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ

* Muradiye: Barış Yılmaz

* Özalp: Ecevit Ceylanci

* Saray: Davut Acar

* Tuşba: Hanım Akkoş ve Ümit Keser

Konya

* Cihanbeyli: Eylül Yaylacı ve Hasan Ateş

(AEK)