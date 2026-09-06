DEM Parti kongresinde ‘üçüncü yol’ ve dönüşüm vurgusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 5. Büyük Olağan Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştiriyor.

Kongrede konuşan Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümü, barış, demokratikleşme, partinin örgütlenme biçimi ve yeni dönem siyasetini değerlendirdi.

Hatimoğulları, dünyada ve Ortadoğu’da savaş ve silahlanmanın arttığı bir dönemde Türkiye’nin Kürt meselesini demokratik yollarla çözmesinin “bir tercih değil, zorunluluk” olduğunu söyledi.

Barışın yalnızca çatışmaların sona ermesiyle sınırlı olmadığını belirten Hatimoğulları; ifade ve örgütlenme özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, anadil hakkı, ekonomik ve sosyal haklar ile kayyım uygulamalarının sona ermesini de demokratik barışın parçaları arasında saydı.

Türkiye’nin toplumsal çoğulculuğunun bir sorun değil zenginlik olduğunu söyleyen Hatimoğulları, kalıcı barışın demokratikleşmeyle mümkün olacağını belirtti. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini de bu çerçevede değerlendirdi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı (Tülay Hatimoğulları)

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“Kendimizi yenilemek zorundayız”

Hatimoğulları, kongreyi aynı zamanda DEM Parti’nin kendi siyasetini gözden geçireceği bir eşik olarak tanımladı.

Son yıllarda toplumun beklentilerinin ve siyaset yapma biçimlerinin değiştiğini belirten Hatimoğulları, partinin örgütlenme araçlarını ve siyasi dilini yenilemesi gerektiğini söyledi.

Tuncer Bakırhan da konuşmasında partinin eksiklerine dikkat çekti. Yerel yönetimler, gençlerin siyasete katılımı, emek mücadelesi, ekoloji ve farklı halklar ile inanç gruplarıyla ilişkiler konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Bakırhan, barış ve demokratik toplum tartışmalarının daha geniş toplumsal kesimlere taşınmasında da eksikler bulunduğunu söyledi.

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Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı (Tuncer Bakırhan)

“Üçüncü yol” vurgusu

Bakırhan, DEM Parti’nin mevcut siyasi kutupların dışında “üçüncü yol” olarak tanımladığı hattı sürdüreceğini açıkladı.

Partinin yalnızca itiraz eden değil, ekonomi, hukuk, eğitim, sağlık, ekoloji ve dış politika alanlarında alternatif politikalar geliştiren bir siyasi aktör olması gerektiğini söyleyen Bakırhan, demokrasi, hukuk, adalet ve eşitlik temelinde yeni bir toplumsal mutabakat çağrısı yaptı.

DEM Parti’nin yalnızca belirli kentlere ya da toplumsal kesimlere seslenen bir parti olarak kalmayacağını belirten Bakırhan, “Türkiye’yi yönetmeye talibiz” dedi.

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“Demokratik Cumhuriyet Hareketi”

Bakırhan, kongreyle birlikte “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” adını verdikleri yeni siyasi dönemin başladığını duyurdu.

Yeni dönemin partinin programını, örgütlenme biçimini ve Türkiye’nin tamamına yönelik siyaset üretme kapasitesini yeniden ele alacağını söyledi.

Hatimoğulları’nın “dönüşüm”, Bakırhan’ın ise “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” olarak tarif ettiği süreç, kongrede DEM Parti’nin barış ve demokratikleşme gündemini kendi örgütsel dönüşümü ve yönetme iddiasıyla birlikte ele alacağı yeni dönem olarak çerçevelendi.

Kongre, eş genel başkanların konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

(NÖ)