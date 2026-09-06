ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.09.2026 13:02 6 Eylül 2026 13:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.09.2026 13:14 6 Eylül 2026 13:14
Okuma Okuma:  3 dakika

DEM Parti kongresinde ‘üçüncü yol’ ve dönüşüm vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 5. Büyük Olağan Kongre’de Kürt meselesinin demokratik çözümü, parti içi dönüşüm ve “üçüncü yol” siyasetine ilişkin mesajlar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti kongresinde ‘üçüncü yol’ ve dönüşüm vurgusu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 5. Büyük Olağan Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştiriyor.

Kongrede konuşan Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt meselesinin çözümü, barış, demokratikleşme, partinin örgütlenme biçimi ve yeni dönem siyasetini değerlendirdi.

Hatimoğulları, dünyada ve Ortadoğu’da savaş ve silahlanmanın arttığı bir dönemde Türkiye’nin Kürt meselesini demokratik yollarla çözmesinin “bir tercih değil, zorunluluk” olduğunu söyledi.

Barışın yalnızca çatışmaların sona ermesiyle sınırlı olmadığını belirten Hatimoğulları; ifade ve örgütlenme özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, anadil hakkı, ekonomik ve sosyal haklar ile kayyım uygulamalarının sona ermesini de demokratik barışın parçaları arasında saydı.

Türkiye’nin toplumsal çoğulculuğunun bir sorun değil zenginlik olduğunu söyleyen Hatimoğulları, kalıcı barışın demokratikleşmeyle mümkün olacağını belirtti. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerini de bu çerçevede değerlendirdi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı (Tülay Hatimoğulları)
DEM Parti’de değişim kongresi: “Yeni bir Kürt orijinli parti kurma arayışında değiliz”
DEM Parti’de değişim kongresi: “Yeni bir Kürt orijinli parti kurma arayışında değiliz”
7 Temmuz 2026

“Kendimizi yenilemek zorundayız”

Hatimoğulları, kongreyi aynı zamanda DEM Parti’nin kendi siyasetini gözden geçireceği bir eşik olarak tanımladı.

Son yıllarda toplumun beklentilerinin ve siyaset yapma biçimlerinin değiştiğini belirten Hatimoğulları, partinin örgütlenme araçlarını ve siyasi dilini yenilemesi gerektiğini söyledi.

Tuncer Bakırhan da konuşmasında partinin eksiklerine dikkat çekti. Yerel yönetimler, gençlerin siyasete katılımı, emek mücadelesi, ekoloji ve farklı halklar ile inanç gruplarıyla ilişkiler konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Bakırhan, barış ve demokratik toplum tartışmalarının daha geniş toplumsal kesimlere taşınmasında da eksikler bulunduğunu söyledi.

Yasa çıktı, şimdi barışın sınavı başlıyor
İMRALI HEYETİ GAZETECİLERLE BULUŞTU
Yasa çıktı, şimdi barışın sınavı başlıyor
20 Ağustos 2026
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı (Tuncer Bakırhan)

“Üçüncü yol” vurgusu

Bakırhan, DEM Parti’nin mevcut siyasi kutupların dışında “üçüncü yol” olarak tanımladığı hattı sürdüreceğini açıkladı.

Partinin yalnızca itiraz eden değil, ekonomi, hukuk, eğitim, sağlık, ekoloji ve dış politika alanlarında alternatif politikalar geliştiren bir siyasi aktör olması gerektiğini söyleyen Bakırhan, demokrasi, hukuk, adalet ve eşitlik temelinde yeni bir toplumsal mutabakat çağrısı yaptı.

DEM Parti’nin yalnızca belirli kentlere ya da toplumsal kesimlere seslenen bir parti olarak kalmayacağını belirten Bakırhan, “Türkiye’yi yönetmeye talibiz” dedi.

Saruhan Oluç: Çerçeve yasa son değil, yeni düzenlemelerin başlangıcı
Saruhan Oluç: Çerçeve yasa son değil, yeni düzenlemelerin başlangıcı
14 Ağustos 2026

“Demokratik Cumhuriyet Hareketi”

Bakırhan, kongreyle birlikte “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” adını verdikleri yeni siyasi dönemin başladığını duyurdu.

Yeni dönemin partinin programını, örgütlenme biçimini ve Türkiye’nin tamamına yönelik siyaset üretme kapasitesini yeniden ele alacağını söyledi.

Hatimoğulları’nın “dönüşüm”, Bakırhan’ın ise “Demokratik Cumhuriyet Hareketi” olarak tarif ettiği süreç, kongrede DEM Parti’nin barış ve demokratikleşme gündemini kendi örgütsel dönüşümü ve yönetme iddiasıyla birlikte ele alacağı yeni dönem olarak çerçevelendi.

Kongre, eş genel başkanların konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git