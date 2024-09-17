DEM Parti Kongre-Parti formunda yeni katılımlarla genişlemeye açılacak

DEM Parti 1. Merkezi Örgütlenme Konferansı, "Sonuç Bildirgesi" yayımlandı.

DEM Parti, 14-15 Eylül 2024'te Ankara'da "Toplumsal çöküş koşullarına karşı örgütlü toplumu yaratma ısrarıyla gerçekleştirdiği[ni]" açıkladığı Birinci Merkezi Örgütlenme Konferansını karar tasarılarını değerlendirerek sonuçlandırdı. Konferans sonuçlarını değerlendiren Sonuç Bildirgesi DEM Parti'de, "yeni bir örgütlenme hamlesi" başlatıldığını, "örgütlü toplumun inşası ve toplumu savunmanın yol ve yöntemlerinin" kararlaştırıldığını duyurdu.

"Örgütsel atılım"

Bildirgeyle, "[...] [Partinin] yerel çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kongrelerle koordineli şekilde Mahalle-Köy Komisyonları kurma kararı al[ındığı]" duyuruldu. Buna göre, örgütlenme "her il, ilçe, belde ve köyü birer eğitim alanı merkezine dönüştürme faaliyeti" olarak gerçekleştirilecek.

Konferans, hedef olarak, "mevcut merkeziyetçi, otoriter, anti-demokratik siyasal sömürü düzenine itirazı olanların gücünü açığa çıkarmayı ve bu gücü örgütleyerek 3. Yol siyasetiyle demokratik ve özgürlükçü bir siyasal düzen yaratmayı" önüne koyduğunu duyurdu.

"12 bölgede demokratik,

konfederal, yerel, özerk ve

özgürlükçü mekanizmalar inşası..."

Konferans DEM Parti'nin "Toplumsal alanı örgütleyerek, güçlü dayanışma ağları örerek ve bunları genişleterek, mücadeleleri birleştiren toplumu savunma" hedefleri kapsamında "demokratik, konfederal, yerel, özerk ve özgürlükçü mekanizmalar inşası" amacıyla ülke çapında "coğrafi esaslara dayalı 12 bölge özelinde Parti Meclisi Üyeleri Bölge Koordinasyonu modeli" ile örgütlenme kararı aldığını duyurdu.

DEM Parti'nin "çoğulcu bir yapıyı benimse[diği]"ni vurgulayan Bildirge, "belde, ilçe ve il kongreleri ile Büyük Kongre hazırlık süreçlerinin partinin eşit temsiliyet ilkesi ile birey-bileşen yapısı dikkate alınarak yürütülmesi[nin]," ve "kongre komisyonları ile mutabakat komisyonlarının radikal demokratik ilkeler doğrultusunda çalışması[nın] karar altına alındığını" da duyurdu.

"Eşit temsiliyetin [DEM Parti'nin] her kademesinde layıkıyla uygulanması ve [...] erkek egemenliğiyle mücadele" de konferansın en temel kararları arasında yer aldı.

"Statüko ve restorasyonun

ötesinde Üçüncü Yol"

Mevcut toplumsal ve politik rejim altında "Türkiye['nin] [...] derin yapısal sorunlarla boğuşmakta olduğu" tespitinden yola çıkan Bildirge, "Siyasal sistem tartışmaları[nın] statüko ve restorasyon arasına sıkıştırıl[ması] [...] manipülasyon[una] karşı halklarımızın, ezilenlerin, emekçilerin gerçek demokratik alternatifinin sokakta, yerel yönetimlerde ve parlamentoda güçlü bir biçimde kurumsallaştırılması ve özneleştirilmesi[nin] acil bir görev [olduğunu]" ilan etti.

DEM Parti’nin "Türkiye halklarının tümünü temsil eden, gençlerin, ekoloji hareketlerinin, Kürt kadın hareketinin, kadın hareketlerinin ve feminizmin, hak mücadelelerin direniş ve itirazlarını sahiplenen; Kürt siyasi hareketinin birikimini Türkiye’deki sosyalist, devrimci demokratik güçlerin mirası ile birleştiren bir zemine dayan[dığı]" tespitinden hareket eden Örgütlenme Konferansı "DEM Parti’nin bu özgül niteliğinden korkanların [...] rejim aklının başka maskeler takmış hali olduğunu" ileri sürdü.

Örgütlenme Konferansı, "Kürt sorununun demokratik çözümünü savun[an]; Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve eşit-özgür bir toplumun inşasının mücadelesini yürüt[en DEM Parti'nin] demokratik kurum ve yapılar ile eşit-özgür bir ortaklaşma ilişkisi olan 3. Yol stratejisini, demokratik ittifak kararlığını ve demokrasi mücadelesinde yan yana durmanın gerekliliğini radikal demokrasi anlayışıyla savunduğunu" duyurdu.

Konferans, "bu bilinçle 3. Yol’un tam anlamıyla yaşamsallaştırılamamış olmasını temel bir eksiklik olarak tespit [ettiğini], [...] 3. Yol’u ortak mücadele temelinde güçlü bir şekilde örgütleyerek hayata geçirmenin kararlığını" ifade etti.

DEM Parti, yeni siyasi

yapıların katılımına açılıyor

Konferans, "Yeni dönemi birlikte örgütlemek amacıyla [Dem Parti'nin], genişleme ve toplumsallaşma stratejisine bağlı olarak, Kongre Parti formunu kabul eden siyasi yapıların katılımına açık olduğunu" da ilan etti.

(AEK)