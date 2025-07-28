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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2025 11:01
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2025 11:21
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DEM Parti, komisyonda görev alacak 4 milletvekilini bildirdi

Komisyona katılacak siyasi partiler üye isimleri cuma gününe kadar belirlemiş olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti, komisyonda görev alacak 4 milletvekilini bildirdi
Fotoğraf: Sosyal Medya

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM'de kurulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak çözüm süreci komisyonunda görev alacak 4 milletvekilini belirledi.

DEM Parti, komisyon için Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i görevlendirdi.

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Çoğunluk Cumhur İttifakında

Buna göre komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİP 3, Yeni Yol 3 milletvekili ile yer alacak. 51 kişi olması istenen komisyona İYİP üye vermeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda diğer partilerin üye vermesi halinde çoğunluk Cumhur İttifakında olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli dem parti barış ve demokratik toplum süreci
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