DEM Parti, komisyonda görev alacak 4 milletvekilini bildirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM'de kurulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak çözüm süreci komisyonunda görev alacak 4 milletvekilini belirledi.

DEM Parti, komisyon için Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i görevlendirdi.

Kurtulmuş: Komisyon ağustos başında çalışmalara başlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını" açıklamış ve temmuz ayı sonuna kadar komisyonda yer almak isteyen siyasi partilerden görev yapacak milletvekillerinin isimlerini iletmelerini istemişti.

Çoğunluk Cumhur İttifakında

Buna göre komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİP 3, Yeni Yol 3 milletvekili ile yer alacak. 51 kişi olması istenen komisyona İYİP üye vermeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda diğer partilerin üye vermesi halinde çoğunluk Cumhur İttifakında olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

(AB)