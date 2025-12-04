DEM Parti Komisyon üyeleri "MİT tutanak özeti"ni reddetti

DEM Parti'nin "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" Komisyonunda görevlendirdiği dört vekil, İmralı'ya gönderilen "heyet"in görüşmeleriyle ilgili MİT tarafından kaydedilen ve Komisyonun bugünkü toplantısında okunan "tutanak özeti"ni reddetti.

Adaya giden heyet üyesi Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in tutanağın hazırlanmasına katılmadığını beyan eden Komisyon üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek imzasıyla yapılan ortak açıklamada görüşme özetinin bu şekilde yapılması ve açıklanmasının yarardan çok zarar getireceğine işaret edildi.

DEM Parti'li üyeler "Öcalan'ın komisyon heyetiyle yaptığı görüşmenin içeriğinin parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılması[nın]; her şeyden önce Öcalan’ın bu süreçteki tarihsel rolünü daraltma ve tartışmaya açma riskini barındırmakta [olduğunu]" ve bu durumun "bir yılı aşkın süredir yürüyen sürecin temel yaklaşımlarına, yapılan tariflere ve altına girilen sorumluluklara aykırı" olduğunu ifade ettiler ve tutanağın tamamının özgün haliyle açıklanmasını istediler.

DEM'in talebi

Bu yöntem, Sayın Öcalan’ın değerlendirmelerinin sağlıklı ve bütünlüklü anlaşılmasını sağlamadığı gibi; bağlamından kopuk cümleler, seçmeci vurgular ve eksik alıntılar üzerinden çok sayıda spekülasyona kapı aralamaktadır. Toplam bağdan koparılan, öznel niyet okumalarına açık, tartışmaları körüklemeye elverişli her tür yaklaşımı reddediyoruz.



Bizim açımızdan esas olan, sürecin tüm taraflarına ve topluma karşı dürüst, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir dil kullanılmasıdır. Sayın Öcalan’ın sözlerinin, kimsenin politik pozisyonuna yedeklenmeden, herhangi bir parti içi hesaplaşmanın malzemesi haline getirilmeden, olduğu gibi ve tam haliyle görünür kılınmasını savunuyoruz.



Bu nedenle:



• Tutanakların tamamının komisyon üyeleriyle eksiksiz paylaşılması,



• Ardından da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak şeffaf bir mekanizmanın işletilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha yineliyoruz.



Barış ve Demokratik Toplum Süreci; kişisel yorumlara, dar siyasi hesaplara, bağlamından koparılmış cümleler üzerinden yürütülen polemiklere bırakılamayacak kadar ciddi ve tarihsel bir süreçtir. Biz, sürecin özüne, ruhuna ve toplumsal beklentiye uygun şekilde; nesnel, şeffaf ve bütünlüklü bir aktarım yapılması için ısrarcı olmaya devam edeceğiz.





(AEK)