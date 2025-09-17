DEM Parti: Komisyon Öcalan ile görüşmeli, yasal düzenlemeler konuşulmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te bugün yapılacak 9’uncu komisyon toplantısının Kürt meselesinin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirterek, mücadelenin ekmeği, sofrayı ve geleceği büyütecek bir süreç olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Koçyiğit: Komisyon cesur olmalı, meseleye siyaset üstü bakmalı

Koçyiğit, 10’uncu toplantıda ise çatışma çözümü ve dünya deneyimleri üzerine çalışan akademisyenlerin dinleneceğini, dünya genelinde halkların ve toplumsal kesimlerin yaşadığı sorunların çözümünün müzakere, diyalog ve demokratik barış mücadelesiyle mümkün olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

"Türkiye'de sadece Kürt sorunu diye bir sorun yok. Dünyanın birçok yerinde halkların, inançların, toplumsal kesimlerin yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlar nedeniyle açığa çıkmış. Savaş, şiddet ve çatışmalar vardı ama bütün dünya deneyimleri de bize bunu bir kez daha gösterdi ki; aslında sorunun çözümü müzakerede sorunun çözümü, diyalogda sorunun çözümü demokratik bir perspektifle barış mücadelesinde ilerlemekte ve derinleştirmektedir."

'Somut adım' çağrısı

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kürt meselesinin çözümünde ciddiyete ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Somut adımların atılmasına ihtiyacımız var. İyi niyet beyanları önemlidir, çıkılan yol önemlidir ama bu yolu genişletecek, bu yolu büyütecek, bu yolun menzile varmasını sağlayacak somut, pratik adımlar atılması gerekir. 1 Ekim'e çok az bir süre kaldı. Bütün bu dinlemeler faslının bir an önce gerçek anlamda ya bir alt komisyon eliyle yürütülmesi ya da bu dinlemeleri yaparken eşzamanlı olarak sürecin ihtiyacı olan e kritik konumda olan yasaları da konuşması, komisyonun bunları tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor.

Komisyon toplantısı: Meslek odaları, sendika ve sivil toplum örgütleri dinlenecek

11 Temmuz’da silah yakan Barış ve Demokratik Toplum Grubu ülkeye dönemedi. Neden? Çünkü bizim bir yasamız yoktu. Çünkü Meclis bir yasa yapmadı. Bunun yasal, hukuki zeminini hazırlamadı. O zaman buradan sormamız gerekiyor. İlk öncelikli işimiz nedir komisyon olarak? Bizim gerçek anlamda silah bırakanların ülkeye dönüşünü sağlayabilecek ve bugüne kadarki bütün hukuki sorumlulukları ortadan kaldırılacak bir yasal düzenlemeyi hızla tartışmamız, bunun çerçevesini hızla konuşmamız ve bunun pratik adımlarını atmamız gerekiyor.

"Komisyon Öcalan'ı dinlemeli"

Öcalan'ın komisyonda dinlenmesi için çağrı yapan Koçyiğit, "Süreç ilerlesin, sonuç alsın istiyoruz. Barışa ulaşmak istiyoruz. Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesini istiyoruz. O zaman sürecin baş aktörü olan, bu süreci başlatan Sayın Öcalan’ın mutlaka baş aktör olarak komisyon tarafından dinlenmesi gerekiyor. Bu konuda bir somutluğa, bir kararlaşmaya ve bir netleşmeye ihtiyaç var. Bu daha fazla ertelenecek, ötelenecek, amalarla, fakatlarla, lakinlerle, arkasına cümle sıralanacak bir başlık değildir. Bu hızla yapılabilecek, mutlaka yapılması gereken, ilk elden yapılması gereken somut adımlardan birisidir" dedi.

İki temel talep

İki temel talepleri olduğunu belirten Koçyiğit, "Birincisi hızlı bir şekilde komisyonun bir alt komisyonuna adaya gitmesi ve sürecin baş aktörü olan Sayın Öcalan'la görüşmesi. İkincisi 1 Ekim'e çok az bir zaman kaldı. Hızlı bir şekilde sürecin ihtiyacı olacak yasal düzenlemelerin çerçevesini tartışmaya başlamamız ve bu konuda da hızla ilerleme sağlamamız gerekli" çağrısı yaptı.

(AB)