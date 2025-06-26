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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 09:29
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DEM Parti: Kobanî Kumpas Davası çökmüştür

Kobanî Davasına ilişkin açıklama yapan DEM Parti, “Türkiye artık siyasi kumpaslarla değil, adaletin ve demokratik değerlerin hâkim olduğu bir ülke olarak anılmalıdır” çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti: Kobanî Kumpas Davası çökmüştür
Çizim: Ercan Altuntaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kobanî Davası'nın gerekçeli kararına dair açıklama yaptı.

Parti, söz konusu davanın Türkiye siyasi tarihinin en kapsamlı siyasi kumpas davalarından biri olduğunu belirterek yargı sürecinin siyasallaştığını ve yargılamanın adaletten uzak bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

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Açıklamada, gerekçeli kararın 13 ay boyunca kamuoyuna açıklanmamasının, siyasi müdahalenin ve keyfi tutuklulukların açık bir göstergesi olduğu belirtildi. "Arkadaşlarımız suç işledikleri için değil, demokratik siyaset hakkına sahip çıktıkları için cezalandırıldı" denilen açıklamada, mahkeme sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ve medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına da dikkat çekildi.

"Yargı siyaseti dizayn etmenin aracı oldu"

DEM Parti, davanın başından itibaren yargı sürecinin adaleti sağlamak yerine siyaseti dizayn etmeye hizmet ettiğini savunarak, "Kobanî Kumpas Davasının siyasi iktidar ve yandaş medya tarafından ilk günden beri dayandırılan tüm gerekçeleri boşa çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

AİHM kararı hatırlatıldı

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2020 yılında Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da atıfta bulunularak, Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği ve şiddet olaylarıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığının hukuken tescillendiği vurgulandı.

DEM Parti, AİHM kararının gecikmeksizin uygulanmasının, Türkiye’nin uluslararası hukuka olan bağlılığının bir göstergesi olacağını belirtti.

"Serbest bırakın" çağrısı

DEM Parti, Türkiye’nin artık siyasi kumpas davalarıyla değil, adaletin ve demokratik değerlerin öne çıktığı bir ülke olarak anılması gerektiğini ifade ederek, “Barışın ve demokratik toplumun inşasını konuştuğumuz bu süreçte Kobanî Kumpas Davası gibi siyasi nitelikli davalar tarihe karışmalıdır” çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda ise başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere, davada tutuklu yargılanan tüm isimlerin derhal serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Selahattin Demirtaş Kobani Davası
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