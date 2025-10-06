DEM Parti: Kobani hakikatiyle yüzleşilirse barış ancak mümkün hale gelir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu, 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani eylemlerinin 11. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, IŞİD saldırılarına karşı dayanışma eylemlerinde yaşamını yitirenleri andı ve "hakikatin açığa çıkarılması" çağrısını yineledi.

Parti, olaylar sırasında 47’si HDP üyesi ve seçmeni olmak üzere 54 yurttaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu ölümlerin arkasındaki odakların açığa çıkarılması için yıllardır yapılan çağrıların yanıtsız bırakıldığını vurguladı.

DEM Parti, "Olaylarla ilgili soruşturmalar ilerletilmezken, HDP’li siyasetçiler ağır cezalarla karşılaştı" ifadelerine yer verdi.

"Dava siyasi saiklerle yürütü"

Açıklamada, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasetçilere yönelik "Kobani Kumpas Davası"nın baştan sona siyasi saiklerle yürütüldüğü belirtildi. “Tutsak arkadaşlarımız yargılanan değil, yargılayan olmuştur” denilen açıklamada, verilen 407 yıl 7 ay hapis cezasının “demokratik siyaset hakkına” yönelik olduğu ifade edildi.

DEM Parti, davanın gerekçeli kararının 13 ay sonra açıklanmasının da yargılamanın “hukuki değil siyasi” niteliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Kobani dosyasındaki gerçeklerin üstü kapatılarak değil, bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulup Kobani hakikatiyle yüzleşilirse barış ancak mümkün hale gelir" dedi.

"Hakikat bütün boyutlarıyla açığa çıkarılmalı"

Parti ayrıca, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile AİHM’in Demirtaş ve Yüksekdağ kararlarına dikkat çekerek, siyasi tutsakların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Öcalan'ın çağrısı ve PKK'nin silah yakmasının ardından yürütülen sürecin başarıya ulaşması için demokratik siyasete dönük baskıların son bulması gerektiğini belirtilen DEM Parti, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Kobani tutsakları ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğü bir an evvel sağlanmalıdır. 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara dair hakikat bütün boyutlarıyla açığa çıkarılmalıdır" denildi.

