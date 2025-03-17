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Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2025 12:58
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DEM Parti: Kobanî'deki saldırıyla barış umutları hedef alındı

DEM Parti, 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı ‘sürece yönelik sabotaj’ olarak nitelendirerek, AKP iktidarına saldırıyla ilgili açıklama yapma çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti: Kobanî'deki saldırıyla barış umutları hedef alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu, Kobanî kırsalında aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Bu katliam, insanlık vicdanını derinden yaralayan bir savaş suçudur,” diyen ve saldırıyı kınayan DEM Parti, şunları kaydetti:

“Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin geçici Şam hükümeti ile anlaşma imzaladığı ve her türlü saldırıya karşı resmi karar aldığı bir süreçte gerçekleşen bu olay tesadüf değildir; bölgede gerilimi tırmandırmaya ve barış umutlarını hedef almaya yönelik kasıtlı bir eylemdir. Sayın Öcalan’ın da daha önce işaret ettiği üzere, bir sabotaj çabasıdır.”

Kobanî kırsalında hava saldırısı: Aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti
Kobanî kırsalında hava saldırısı: Aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti
17 Mart 2025

“Sıradan bir saldırı değil”

DEM Parti, güvenlik gerekçesiyle çocukların ve sivillerin katledilmesini kabul etmediklerini belirterek, “Barış ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte, 7’si çocuk 9 kişilik bir aile hunharca katledildi. Bu, sıradan bir saldırı değildir,” dedi.

Saldırının, “barış umutlarını yok etmeye dönük bilinçli bir mesaj” olduğunu vurgulayan DEM Parti, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“AKP iktidarını, çocukların da içerisinde olduğu sivillerin katledilmesiyle ilgili derhal bir açıklama yapmaya ve bu alçakça suçu işleyenleri açığa çıkarmaya çağırıyoruz.

“DEM Parti olarak bu aleni vahşeti ulusal ve uluslararası tüm platformlarda gündeme taşıyacağız. Sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi bütün gücümüzle sürdüreceğiz. Bağımsız uluslararası kurumların derhal soruşturma başlatmasını, saldırının arka planını aydınlatmasını ve sorumluları ortaya çıkarmasını talep ediyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Kobanî hava saldırısı dem parti Öcalan'ın çağrısı
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/haber/kobani-kirsalinda-hava-saldirisi-ayni-aileden-9-kisi-hayatini-kaybetti-305474
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