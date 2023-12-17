DEM Parti: Kent Uzlaşısı ile halklar yönetecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 15-16 Aralık’ta gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu.

PM toplantısında dünya ve Ortadoğu’daki gelişmeler, Türkiye’deki krizler, Kürt sorunu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit ile 1 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ele alındı.

Tutumlar

Bu bağlamda, DEM Parti’nin önümüzdeki süreç için belirlediği tutumlar şöyle: