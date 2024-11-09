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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2024 13:59
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DEM Parti, kayyımları yargıya taşıdı: Anayasaya aykırı

DEM Parti, mahkemeye yaptığı başvuruda, görevden almaların ve kayyım atamalarının uluslararası insan hakları hukuk normlarına, Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti, kayyımları yargıya taşıdı: Anayasaya aykırı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve parti avukatları Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine atanan kayyımların yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mardin, Batman ve Urfa idare mahkemelerine yapılan başvuruda, 4 Kasım'daki kayyım kararlarına işaret edilerek DEM Parti’nin yerel seçimlerde bu illerde elde ettiği başarı ve halkın tercihleri işaret edildi.

Belediye eşbaşkanlarının görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’nın ileri sürdüğü gerekçelere atıf yapılan dilekçede “dosyaları vardı, ceza almışlardı” gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Mardin Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ile ilgili ileri gerekçelerin, 2016 ve 2019’da da Mardin’e kayyım atanmasına gerekçe yapıldığı ancak bu suçlamalarla ilgili kesin bir yargı kararı bulunmadığı ifade edildi.

Ulusal, uluslararası yargı kararları ve Anayasa hatırlatılan başvuruda, İçişleri Bakanlığının kararının Anayasa aykırılık barındırdığı ve hukuk dışı olduğu belirtildi.

Başvurularda, “6758 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile Belediye Kanununun 45. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırılık sebebiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi, 2.3. idari işlemin iptal edilmesi ve hukuka aykırı bu işlemin tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması” istendi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım 2024 Batman Mardin
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