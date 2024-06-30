DEM Parti kayyıma karşı İstanbul ve İzmir’den Hakkari’ye yürüyüş başlattı

Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen “İradeye Saygı Yürüyüşü” bugün İstanbul ve İzmir’de başladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, İstanbul'da aralarında DEM Parti milletvekilleri Çiçek Otlu, Cengiz Çiçek ve Ali Bozan’ın bulunduğu çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü önünde bir araya geldi. “Kayyum Defol” yazılı tişörtler giyen yürüyüşçüler, yola çıkmadan önce açıklamada bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, “Kayyım atamasından sonra ‘Hakkari için İstanbul ayakta’ şiarıyla başlattığımız Adalet Nöbeti her gün büyüyerek sürmekte. İstanbul’dan Amed’e, Amed’den İzmir’e, İzmir’den Samsun’a ve Şırnak’a kadar bütün halklar birleşerek, AKP rejiminin kayyım gaspına karşı mücadeleyi büyütüyoruz” dedi.

“Bu yürüyüş, emeğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkma yürüyüşüdür” diyen Otlu, kayyımlar gidene kadar adalet yürüyüşüne devam edeceklerini belirtti.

Açıklamanın ardından “Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” ve “Bijî berxwedana Colemêrg” (Yaşasın Hakkari direnişi) sloganları atıldı ve 10 kişilik İstanbul yürüyüş kolu Hakkari’ye doğru yola çıktı.

Grubun uğrayacağı her kentte yeni katılımlarla yürüyüş devam edecek.

Ege Bölgesi’ndeki yürüyüşçüler ise İzmir'de buluştu. İstanbul'dan yola çıkan yürüyüşçülerle Ankara’da buluşacak olan grupta, DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Vezan Karabulut, Muğla İl Eş Başkanı Neslişah Çetinkaya ve İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da yer aldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilciliği önünde bir araya gelen ve “Belediyeler bizimdir, kayyıma hayır” pankartı açan grup, yürüyüş öncesi açıklama yaptı.

DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Mehmet Kuruş, kayyım atama politikasını ‘darbe’ olarak nitelendirerek, “Özgürlük, demokrasi ve barışın tesis edilmesi için yoğun bir mücadele sürecinin başlatılması gerekiyor” dedi.

Açıklamanın ardından Hakkari yürüyüşçüleri alkış, zılgıt ve sloganlarla Ankara’ya doğru hareket etti.

Ne olmuştu?

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran gece saatlerinde polis baskın düzenledi.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı.

Akış’ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, açıklama yaptı ve Akış’ın görevden uzaklaştırıldığını yerine de Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akış hakkında 2014 yılında açılan “KCK” davası olduğu hatırlatıldı. Ancak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlığın, yeni soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirttiği Akış, hakkındaki davanın 5 Haziran’da görülen 61. duruşmasında gizli tanık beyanları esas alınarak "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklama kararı verildi.

Akış, kararın ardından Van Cezaevi'ne gönderildi.

Kayyım atanmasının ardından ise Hakkari başta olmak üzere birçok Kürt kentinde nöbet eylemleri başladı.