DEM Parti kayyıma karşı iki miting düzenleyecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Haziran’da Hakkâri'de 14 Haziran'da da Mersin'de kayyıma karşı miting yapacaklarını açıkladı.

Doğan “Kayyım rejiminin bu son çırpınışlarına birlikte "dur" demek için Türkiye’deki tüm duyarlı yurttaşlara birlikte itiraz etme çağrısı yapıyoruz” dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Doğan, “Başta Kürtler olmak üzere işletilen bu hukukun adı nedir? Artık bu hukukun adı konulmalı. Kanunu değil, hukuku konuşturduk derken hangi hukuku konuşturuyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı?” diye sordu.

"Kayyım rejimi iflas etti"

Doğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Görevden alınan ve kayyım atanan belediye başkanımızla ilgili günlerdir bir tartışma yürütülüyor. Biz diyoruz ki burada ikili bir hukuk uygulanıyor, biz diyoruz ki bir adeta düşman ceza hukuk uygulanıyor. Biz diyoruz Hakkari’de yapılan Kepez’de yapılmıyor, biz diyoruz ki Kepez’de uygulanan Hakkari’de uygulanmıyor.

*Bize neden diye soranlar var hatırlatalım tekrar, neden bunları söylüyoruz çünkü kayyım rejimi iflas etti ama iflas eden bu rejimin son çırpınışları için kendine bir meşruiyet zemini bulması gerekiyor ya da bir meşruiyet zemini yaratması gerekiyor.

*Nafile olsa da bu çabalar biz tekrar etmek ve bunun herhangi bir yasal dayanağı olmadığı gibi meşru bir zeminin olmadığını ilk kez duyacaklara bir kez daha hatırlatmak isteriz.

*Şimdi iddia şu Mehmet Sıddık Akış belediye başkanımızla ilgili, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

*5 Haziran’da görülen duruşmada ve bu duruşma öncesi hakkında herhangi bir şey yok. Bir anda bir soruşturma açılıyor, gözaltına alınıyor, 48 saati aşan bir gözaltı süresi uygulanıyor yasal olmayan bir şekilde.

*Bu süre boyunca belediye başkanımıza söz konusu açıldığı iddia edilen soruşturmayla ilgili hiçbir soru sorulmuyor, ifadesi alınmıyor ama buna rağmen tutuklu bir biçimde duruşmaya getirmek, duruşmada ceza vermek için yani atanan kayyıma sözüm ona bir gerekçe yaratmak için saatlerce, günlerce orada ifadesi alınmadan, herhangi bir soru sorulmadan tutuluyor.

"Eş başkanlarımızla ilgili toplumu manipüle etmek istiyorlar"

*Hakkında dosyası olan, davası olan, soruşturma olanları aman efendim DEM Parti’de aday göstermeselermiş diyenlere de buradan bir hatırlatma yapalım yeri gelmişken.

*Bugüne kadar yerine kayyım atanan hiçbir belediye eş başkanımızla ilgili özellikle iktidar medyasının toplumu manipüle etmek için dolaşıma soktuğu ithamlardan dolayı verilmiş bir ceza olmadığını bir kez daha söyleyelim.

*Defaatle söylüyoruz çünkü kayyım uygulamasıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bu uygulama üçüncü dönemdir sürdürülmek istenen inatla ve ısrarla vazgeçilmek istenilmeyen bir uygulama. Bunun da nedenlerini birazdan anlatacağım.

"YSK Akış'ın aday olmasını engellemiyor, engel yok çünkü"

*Yüksek Seçim Kurulu Akış’ın aday olmasını engellemiyor, aday olmasın önünde herhangi hukuki bir engel bulmuyor çünkü yok fakat başkan olmasını engellemek isteyenler var.

*Aday olabilirsin ama belediye eş başkanlığı yapamazsın bu nasıl bir hukuk bu nasıl bir karar, Bu nasıl bir yargı? Bu ancak güç karşısında eğilip bükülmek isteyen bir yargı olarak izah edilebilir.

*Güce göre, iktidara göre pozisyon alan ve onun ihtiyaçlarını karşılayan bir yargı tanımlamasını çıkartabilir karşımıza. Yani yargı yalnızca siyasallaşmıyor, yargı artık tek bir siyasi partinin lehine kararlar alan doğrudan bir araca dönüşmüş durumda ne yazık ki.

*Mehmet Sıddık Akış ile ilgili ilk 2009’da bir soruşturma açılıyor, o dönem kendisi BDP Hakkari İl Eş başkanımız. 2009’da açılan bu soruşturma dosyası, 2010’da bir davaya dönüşüyor, 2011’de tutuklanıyor, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2012’de tahliye ediliyor.

Bu dava dosyasıyla ilgili oluşturulan her şey açık ve gizli tanık beyanlarıyla oluşturuluyor, delillerden yoksun bir dava. 60 celse sürüyor, 2014’te yeniden canlanıyor, 60 celse boyunca süren bir dosyadan bahsediyoruz.

*Dosyada özel yetkili yani 3’üncü ağır ceza mahkemesi yetkisizlikle dosyayı Hakkari’ye devrediyor. Hakkari’ye geldikten sonra bu dosya heyet 20 kez değişiyor.

*Bugüne dek her duruşma arası en az 6 ay oluyor ama 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan ilk duruşmada alelacele savcıdan mütalaa alınarak duruşma sadece 13 gün sonraya yani 5 Haziran’a erteleniyor.

"Buna bu bir siyasi darbedir demeyelim de ne diyelim?"

*İthamlar yalnızca bunlarla da sınırlı değil. Aslında bu dosya ile hiçbir şekilde ilgisi yok Mehmet Sıddık akış’ıın şu anda tutuklu bulunan. Sıddık Akış’ın tek bir suçu var. Kürt bir seçilmiş olmak. Hakkâri belediye eş başkanı olmak. Başka da hiçbir suçu yok. Peki, neden Hakkari seçildi? Bu tartışmaya bir cevap verelim. Elbette Hakkâri seçimi bir tesadüf değil.

*Yıllardır bir garnizon gibi kullanılmaya çalışılan bir şehirden bahsediyoruz. Hakkâri, kayyım atandıktan sonra askerin şehre indiği görüntülerle eş başkanlarımıza, orada adalet nöbeti tutan milletvekili arkadaşlarımıza, iradelerine sahip çıkmaya çalışan Hakkâri halkına karşı postalların göründüğü ve bunlara yaşanılmak istenen bir şehir olarak orta yerde duruyor. Şimdi hal böyleyken buna bu bir siyasi darbedir demeyelim de ne diyelim?

*Bu, açıkça demokrasiye yönelik, Türkiye’de bir arada yaşam umuduna yönelik, hukuka yönelik, adalete ve eşitliğe yönelik açık bir darbedir. Çünkü kayyım kötülüktür. Yıkım, talan, halk iradesini tanımama, yok sayma, seçim yaparım ama seçemezsin deme yani sandığa ve demokrasiye olan inancı ve güveni sarsma hamlesidir.

*O nedenle kayyım rejiminin bu son çırpınışlarına, birlikte dur demek için Türkiye’deki tüm duyarlı yurttaşları, tüm sorumluluk hisseden bu duruma karşı, bunu Türkiye demokrasisine açık bir darbe olarak kabul eden bunu hukukla, yargıyla, yasal düzlemde izah edemeyen herkese DEM Parti olarak buna karşı birlikte ses çıkarma, beraber itiraz etme çağrısı yapıyoruz.

*O nedenle biz DEM Parti olarak kayyım atandığı günden beri her yerde süren adalet ve iradeye saygı nöbetleri, halk buluşmaları, DEM Parti’nin olduğu her yerde DEM Parti ve belediyelerin önünde iradeye saygı nöbetleri, halk buluşmaları kayyım atandığı günden beri sürüyor.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, mart ayındaki yerel seçimlerde yüzde 48,92, en yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez yüzde 46,59 oranında oy almıştı.

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(EMK)