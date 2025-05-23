DEM Parti: Kayyım, Van’da kadın destek hizmetlerini zayıflatıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülderen Varlı, Van Büyükşehir Belediyesi’ne 15 Şubat 2025 tarihinde atanan kayyım yönetiminin ardından kadınlara yönelik destek hizmetlerinin ciddi şekilde zayıflatıldığına dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Varlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle 11 maddelik bir soru önergesi sundu.

Varlı’nın edindiği bilgilere göre, kayyım yönetimi sonrasında Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şiddetle Mücadele Müdürlüğü işlevsizleştirildi, başvurular alınmamaya başlandı ve başvuru yapan kadınlar Van Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) yönlendirildi. Söz konusu müdürlüğün şiddetle mücadele görevinden çıkarılarak sadece aile danışmanlığı hizmeti verdiği iddiası ise ciddi endişe yarattı.

"Kadınların Yaşam Hakkı Görmezden Geliniyor"

Vekil Varlı, Mart-Mayıs ayları arasında Van merkez ve Özalp ilçesinde en az 10 kadının evlerinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini, Van Kadın Platformu’nun ise yalnızca bir haftada 3 kadının şüpheli ölümü hakkında basın açıklaması yaptığını hatırlatarak, kadın cinayetlerine karşı işlevsel mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Şiddetle mücadele birimlerinin işlevsizleştirilmesi, kadınların yaşam hakkını yok saymaktır,” diyen Varlı, önergesinde cezasızlık politikalarının ve kadın yerine aileyi önceleyen uygulamaların kadınların korunmasız bırakılmasına neden olduğunu belirtti.

Vekilin Bakanlığa Yönelttiği Sorular:

Varlı’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

· Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki Şiddetle Mücadele Müdürlüğü halen aktif mi? Hangi faaliyetleri yürütüyor?

· Kadınların başvurularının alınmaması kararı ne zaman ve kim tarafından alındı?

· Söz konusu müdürlüğün yalnızca “aile danışmanlığı” verdiği iddiaları doğru mu? Bu değişiklik Bakanlığın bilgisi dahilinde mi gerçekleşti?

· Van ŞÖNİM, başvuruları karşılayacak kapasiteye sahip mi? Son bir yılda kaç kadına hizmet verdi?

· Van’da artan kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler karşısında Bakanlık ne tür önlemler aldı?

· Son beş yılda Van’da kaç kadın öldürüldü ya da şüpheli şekilde hayatını kaybetti?

“Yerel mekanizmalar güçlendirilmeli”

Gülderen Varlı, özellikle kayyım atamaları sonrasında kadınlara yönelik sosyal hizmetlerde daralma yaşandığını belirterek, Bakanlığın bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi ve gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin, kadınların doğrudan ulaşabileceği mekanizmaları sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Varlı, şiddetle mücadele alanında kurumsal kapasitenin zayıflatılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

(EMK)