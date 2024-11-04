DEM Parti: Kayyım darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün erken saatlerde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Urfa Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendiren ve kayyım kararının 4 Kasım 2016’daki ‘Meclis darbesi’nin yıldönümünde alındığına hatırlatarak şöyle dedi:

“AKP-MHP iktidarı Hakkari ve Esenyurt’tan sonra bugün sabah saatlerinde de Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesini gasp etti. Bu darbenin, 4 Kasım 2016’da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen Meclis darbesinin yıldönümünde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette tasfiye etme saldırılarının 1994’ten beri devam eden iflas etmiş 30 yıllık tekrarıdır.”

4 Kasım 2016’da HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 12 milletvekili gözaltına alınmış, Yüksekdağ ve Demirtaş dahil 9 milletvekili tutuklanmıştı. Devam eden tarihlerde gerçekleşen operasyonlarla gözaltına alınan milletvekili sayısı 31’e, tutuklanan milletvekili sayısı ise 16’ya yükselmişti. Sonraki süreçte çok sayıda HDP’li milletvekili ve siyasetçi daha tutuklanmış, Demokratik Bölgeler Partisi’nin yerel seçimlerde kazandığı 102 belediyenin 95’ine kayyımlar yoluyla el konulmuş, 93 belediye eş başkanı ve yüzlerce belediye meclis üyesi tutuklanmıştı.

“Siyasi tükenmişliğin göstergesi”

DEM Parti, Daha önce gerçekleştirilen ‘kayyım darbeleri’nin halk tarafından reddedildiğini ve kayyım pratiğinin seçimlerde yenilgiye uğratıldığını hatırlattı.

“Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyım darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir” diyen DEM Parti, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyım darbesini bir rejime dönüşmüştür. Bu saldırı, aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır.”

“Bu topraklarda zulümle hiçbir iktidar abat olmadı”

DEM Parti, “Vesayetle ve darbelerle mücadele ettiğini söyleyenlerin bizzat katıksız birer darbeciye dönüşmüş olması ibretlik bir durumdur” dedi ve devamla şu ifadeleri kullandı:

“Bu topraklarda zorbalık ve zulümle hiçbir iktidar abat olmamıştır, olmayacaktır da. Türkiye halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde, iktidar bu pratikleri nedeniyle büyük kaybetmiştir ve bu yöntemde ısrar ettikçe de daha büyük kaybedecektir.”

Demokratik kamuoyuna ‘ses yükseltme’ çağrısı

Kayyım kararının iktidarın ‘samimiyeti’ konusunda ‘büyük şüpheler’ doğurduğunu belirten DEM Parti, “Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız” dedi.

DEM Parti, bütün demokratik kamuoyuna çağrı yaparak, “Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, DEM Parti haftalık Meclis grup toplantısını kayyım atanan Mardin’de yapma kararı aldığını duyurdu. Toplantı, yarın (5 Kasım) saat 13.00'da düzenlenecek.

(VC)