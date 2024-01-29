DEM Parti katıldı, "Dersim İttifakı" kuruldu

Dersim'de, demokratik güçlerin aralarındaki farklılıkları gidererek "Dersim İtifakı" altında tek listeyle seçime girmeyi kararlaştırdıkları açıklandı.

Halk TV'nin haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerine DEM Parti'nin kendi adayıyla, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) ise DEM Parti dışında kurdukları ittifakın adayıyla gireceklerini açıkladıkları Dersim'de, muhalefet güçleri arasındaki ikilik müzakerelerle sona erdirildi.

Artı Gerçek'in haberine göre de EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, DEM Parti ile SMF, TİP, EMEP'in oluşturduğu Emek ve Özgürlük Cephesi ve Partizan'ın "Dersim İttifakı"nda bir araya gelerek 31 Mart seçimlerde ortak hareket etme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Habere göre, altı siyasi yapının ilk defa Dersim’de bir araya geldiğini söyleyen Aslan, “Dersim’i hem kazanmak hem de birlikte yönetmek için çalışmalara başlıyoruz” dedi.



DEM Parti'nin ittifaklar sistemi

DEM Parti, HDP'den devraldığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Yeşil Sol Parti (Yeşil Sol) Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Devrimci Parti (DP), Sosyalist Dayanışma Platformu'nun (SODAP) kurumsal yapılarını koruyarak karar ve yönetim kurullarında yer aldıkları özgün bir çoğulcu parti yapısına dayanıyor. Öte yandan, DEM Parti, 14 Mayıs Genel Seçimlerine Yeşil Sol Parti adıyla ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) dahil olduğu "Emek ve Özgürlük İttifakı" ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-T), PDK Bakur ve Azadi Hareketi'nden oluşan "Kürdistani seçim ittifakı"yla bir arada girmişti. Genel seçimlerin sonlanmasının ardından "seçim ittifakları" son buldu ve uzun bir döneme yayılan "halk toplantıları"nda DEM Parti'nin genel seçimlerde izlediği taktik ve siyasetler değerlendirilerek, ittifak siyasetlerine yeni yaklaşımlar önerildi.

Dersim'e özgü arayışlar

Başlangıç deklarasyonlarına karşın, sosyalist ve demokratik güçlerin birbirleriyle rekabet halinde yerel seçimlere gitmeleri olasılığının Dersim ve ilçelerinde halk arasında yarattığı tedirginlikler, siyasal güçlerce yeniden değerlendirildi ve Pazartesi günü, DEM Parti ile diğer ittifak bileşenleri arasında gün boyunca süren görüşmeler sonunda seçimlere birlikte girilmesi kararı alındı.

Ayrıntılı açıklamanın yarın (Salı günü) yapılacağı bildirilen karardan yansıyanlara göre, Dersim Belediye Başkanlığı seçimlerine DEM Parti çatısı altında girilecek. Belediye Eş Başkan adayları DEM Parti'den, iki başkan yardımcısıysa EMEP ve SMF’den gelecek. Belediye Meclis üyeleri bütün bileşenler arasında eşit olarak paylaşılacak ve belediye, ittifak güçlerinin mutabakatıyla yönetilecek.

Merkez'de DEM Parti, ilçelerde bütün güçler

Dersim'de DEM Parti ve sol ve demokratik güçlerin oluşturacağı ittifakın merkezde DEM Parti, Mazgirt, Hozat ve Ovacıkta SMF, Pertek'te EMEP'in göstereceği adayları; Pülümür, Nazimiye ve Akpazar beldesinde ise DEM parti adaylarını desteklemesinde görüş birliği sağlandığı bildirildi. Bütün ilçelerde hem belediye hem il genel meclisi üyeleri bileşenler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

(AEK)