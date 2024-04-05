ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 16:43
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 17:00
2 dk Okuma

DEM Parti, Kars'taki seçim sonuçlarını YSK'ye taşıdı

DEM Parti, İlçe Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine YSK'ye başvurdu: "Binlerce asker ve polisin seçmen olarak kaydırılması seçim sonuçlarının meşruiyetini de tartışılır hale getirmiştir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Kars'taki seçim sonuçlarını YSK'ye taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nin (DEM Parti), Kars’ta seçimlerin iptali ve yenilenmesi için önce merkez İlçe Seçim Kurulu’na ardından İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi.

DEM Parti, İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, "31 Mart 2024 seçimlerinde il ve ilçe merkezlerine binlerce asker veya polisin seçmen olarak kaydedilmesiyle seçimlerin serbest ve adil olma ilkeleri ihlal edildiği gibi seçim sonucunu da değiştirmiştir. Özellikle az farkla belediye başkanlığının el değiştirebildiği ilçe merkezlerine binlerce asker ve polisin seçmen olarak kaydırılması seçim sonuçlarının meşruiyetini de tartışılır hale getirmiştir" ifadelerine yer verdi. 

DEM Partili Karahancı: Kars halkının iradesini taşıma oyla gasp ettiler
DEM Partili Karahancı: Kars halkının iradesini taşıma oyla gasp ettiler
1 Nisan 2024

İl Seçim Kurulu'nun başvuruyu reddetmesi üzerine DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kars merkez seçimlerinde MHP adayı Ötügen Senger 16 bin 384; DEM Parti adayı Kenan Karahancı ise 13 bin 120 oy aldı.

İki parti arasındaki fark 3 bin 264 olurken, DEM Parti kentte dışarıdan taşınan 3 bin 842 asker ve polisin oy kullandığını tespit etti.

DEM Parti, Kars'ta seçimin iptali için başvurdu
DEM Parti, Kars'ta seçimin iptali için başvurdu
2 Nisan 2024

Kars 31 Mart sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kars merkez seçimlerinde MHP adayı Ötügen Senger 16 bin 384; DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 120, CHP adayı Dindar Gültekin 7 bin 805,  İYİ Parti Metin Özad 4 bin 162, Yeniden Refah Partisi Uğur Şen ise 1617 oy aldı.

Birinci sıradaki MHP adayı Senger  ile DEM Parti adayı Karahancı arasındaki fark 3 bin 264 oldu. DEM Parti kentte 3 bin 842 asker ve polisin oy kullandığını taşındığını tespit ettiğini açıklamıştı.

CHP Kars İl Başkanı Ulutaşdemir: Taşımalı seçmen sonuçları etkiledi
CHP Kars İl Başkanı Ulutaşdemir: Taşımalı seçmen sonuçları etkiledi
5 Nisan 2024

Kars'ta seçime katılan diğer 10 parti, iki bağımsız aday ise 600'ün altında oy aldı. 

AKP itiraz etti: CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilebilir
AKP itiraz etti: CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçim yenilebilir
5 Nisan 2024

(RT)

Kars Seçim 2024
Sayfa Başına Git