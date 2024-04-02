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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 17:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 17:32
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DEM Parti, Kars'ta seçimin iptali için başvurdu

DEM Parti, 4 bine yakın taşımalı seçmenin oy kullandığı ve MHP adayı Ötügen Senger'in 3 bin 264 fark ile kazandığı seçimlerin iptal edilmesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti, Kars'ta seçimin iptali için başvurdu
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti), Kars’ta seçimlerin iptali ve yenilenmesi için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kars merkez seçimlerinde MHP adayı Ötügen Senger 16 bin 384; DEM Parti adayı Kenan Karahancı ise 13 bin 120 oy aldı.

İki parti arasındaki fark 3 bin 264 olurken, DEM Parti kentte 3 bin 842 asker ve polisin taşındığını tespit etti.

DEM Partili Karahancı: Kars halkının iradesini taşıma oyla gasp ettiler
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MA’nın haberine göre; Cumhuriyet, Atatürk ve Fevzi Çakmak Ortaokulları’nda, dışarıdan getirilen asker ve polisler toplu olarak oy kullandı.

Atatürk Ortaokulu’ndaki 1042 No’lu sandığa kayıtlı 120 seçmenden biri dışında diğerlerinin başka kentlerin nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı.

120 seçmenin 199’unun batı illerinde ikamet ettiği, bir kişinin ise Kars’ın Kağızman ilçesine kayıtlı olduğu belirlendi.

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31 Mart 2024

"Kars'ta 3 bin 820 taşımalı seçmen oy kullandı"

Kars seçim sonuçlarına ilişkin dün (1 Nisan) bianet'e konuşan DEM Parti Eş Başkan adayı Kenan Karahancı, "Kars’a 4 bine yakın asker polis getirildiğini" belirtmiş ve taşınan asker ve polislerin seçimden birkaç gün önce kente getirildiğini ifade etmişti:

"Kars'ı bilmeyen, Kars'ı görmeyen, Kars'ta yaşamayan binlerce kişi 2023 Ekim ayından önce e-devlet üzerinden; Kars'a ikametgah kaydı yaptırıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu aynı adrese kayıt oluyorlar. Burada yaşıyor gibi bir algı yaratıyorlar ama hiçbiri burada bir tek gün yaşamış değil. 

Bu kişiler seçimden bir gün önce geldiler ve cuma gününden boşaltılan öğrenci yurtlarına, ordu evlerine yerleştirildiler. Askerler kaldıkları yurtların önüde silahlarıyla poz veriyorlar. Turist gibi gezip halkın iradesini gasp edip gittiler. Bu bir nevi askeri darbedir. Bu şekilde kullanılan 3 bin 820 oy var. Bütün Kars halkı bunu gördü ve adil olmadığını düşünüyor. Biz, Kars halkını iradesine sahip çıkacağız, sonuç her ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz."

(RT)

dem parti DEM Parti Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı Kenan Karahancı
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