DEM Parti, Kars'ta seçimin iptali için başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti), Kars’ta seçimlerin iptali ve yenilenmesi için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kars merkez seçimlerinde MHP adayı Ötügen Senger 16 bin 384; DEM Parti adayı Kenan Karahancı ise 13 bin 120 oy aldı.

İki parti arasındaki fark 3 bin 264 olurken, DEM Parti kentte 3 bin 842 asker ve polisin taşındığını tespit etti.

MA’nın haberine göre; Cumhuriyet, Atatürk ve Fevzi Çakmak Ortaokulları’nda, dışarıdan getirilen asker ve polisler toplu olarak oy kullandı.

Atatürk Ortaokulu’ndaki 1042 No’lu sandığa kayıtlı 120 seçmenden biri dışında diğerlerinin başka kentlerin nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı.

120 seçmenin 199’unun batı illerinde ikamet ettiği, bir kişinin ise Kars’ın Kağızman ilçesine kayıtlı olduğu belirlendi.

Kars seçim sonuçlarına ilişkin dün (1 Nisan) bianet'e konuşan DEM Parti Eş Başkan adayı Kenan Karahancı, "Kars’a 4 bine yakın asker polis getirildiğini" belirtmiş ve taşınan asker ve polislerin seçimden birkaç gün önce kente getirildiğini ifade etmişti:

"Kars'ı bilmeyen, Kars'ı görmeyen, Kars'ta yaşamayan binlerce kişi 2023 Ekim ayından önce e-devlet üzerinden; Kars'a ikametgah kaydı yaptırıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu aynı adrese kayıt oluyorlar. Burada yaşıyor gibi bir algı yaratıyorlar ama hiçbiri burada bir tek gün yaşamış değil.

Bu kişiler seçimden bir gün önce geldiler ve cuma gününden boşaltılan öğrenci yurtlarına, ordu evlerine yerleştirildiler. Askerler kaldıkları yurtların önüde silahlarıyla poz veriyorlar. Turist gibi gezip halkın iradesini gasp edip gittiler. Bu bir nevi askeri darbedir. Bu şekilde kullanılan 3 bin 820 oy var. Bütün Kars halkı bunu gördü ve adil olmadığını düşünüyor. Biz, Kars halkını iradesine sahip çıkacağız, sonuç her ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz."