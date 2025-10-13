DEM Parti: Kadın siyasetçilerin hedef alınması tesadüf değil

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e dönük sarf ettiği sözler başta olmak üzere, son dönemde Kürt kadın siyasetçileri doğrudan hedef alan söylemlere dair yazılı açıklama yaptı.

"Tesadüf değil"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irkçılığı, cinsiyetçiliği, milliyetçiliği körükleyerek kadın siyasetimizi hedef alanlar iyi bilsin ki; kadınlar Barış ve Demokratik Toplum sürecinin etrafında kenetlenmekten vazgeçmeyecek. Özellikle halkların, kadınların barış umudunun yükseldiği böylesi bir dönemde faşist söylemlerle kadın siyasetçilerin hedef alınması tesadüf değildir. Savaş siyasetinden beslenen erkek egemen faşist ideolojilere sarılıp halkların ve kadınların barış talebine saldıranlar, halkları birbirine kırdırarak savaştan rant sağlayanlardır.

"Kadınların barış mücadelesi kazanacak"

"Faşist erkek egemen siyasetin yürütücüleri eliyle kadın siyasetçilerin barışa dair yapmış olduğu konuşmaları çarpıtarak, yoldaşlarımızın hedef alınması bunun göstergesidir. Irkçılığı körükleyen bir dil kullanarak algı operasyonları yürütmek, topluma ve özellikle kadınlara karşı işlenen bir suçtur. Toplumun, kadınların barış umuduna yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar karşısında sessiz kalmadık kalmayacağız. Bulunduğumuz her yerde faşizme karşı mücadelemizi büyütecek, onurlu barıştaki ısrarımızı sürdüreceğiz. Faşizm değil, kadınların barış mücadelesi kazanacak."

(AB)