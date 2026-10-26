DEM Parti Kadın Meclisi’nden “Eşitliğin, Özgürlüğün ve Barışın Bütçesi” çalıştayı

*Üçüncü oturumda cinsel ve üreme sağlığı, kadına ve LGBTİ+'lara yönelik şiddet, kadın sığınakları ve adalete erişim tartışıldı.

*Vergi adaleti ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme sunumuyla başlayan çalıştayın ilk oturumunda kadın emeği, yoksulluk ve kamusal bakım hizmetleri konuşuldu. İkinci oturumda etnik kimlik, anadil ve inanç temelli eşitsizlikler ile engellilerin, LGBTİ+'ların ve göçmenlerin kamu hizmetlerine erişimi ele alındı.

*DEM Parti Kadın Meclisi, "Eşitliğin, Özgürlüğün ve Barışın Bütçesini İstiyoruz!" şiarıyla İstanbul'da bir bütçe çalıştayı düzenledi. Meclis'te görüşülecek yeni dönem bütçesinin ele alındığı çalıştaya Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki, Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı ile akademisyenler, sendikalar, sivil toplum, kadın ve feminist örgütlerin temsilcileri katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, “Eşitliğin, Özgürlüğün ve Barışın Bütçesini İstiyoruz!” şiarıyla İstanbul’da bütçe çalıştayı düzenledi. Meclis’te görüşülecek yeni dönem bütçesinin ele alındığı çalıştayda kadın emeği, yoksulluk, kamusal bakım hizmetleri, eşit yurttaşlık, şiddetle mücadele ve barış için kaynak ayrılması konuları tartışıldı.

Çalıştaya DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı, koordinasyon üyeleri, akademisyenler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ile kadın ve feminist örgütlerin temsilcileri katıldı.

Çalıştay, bütçenin hazırlanması, vergi adaleti, kaynak dağılımı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme başlıklı sunumla başladı.

Kadın emeği ve yoksulluk ele alındı

Çalıştayın ilk oturumunda “Kadın Emeği, Yoksulluk ve Kamusal Bakım” başlığı tartışıldı. Halide Türkoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı oturumda kadın istihdamı, güvencesiz çalışma, sosyal güvence, ücretsiz bakım emeği ve kamusal bakım hizmetleri ele alındı.

Kadın yoksulluğu, emeklilik, sosyal hizmetler, barınma ve temel ihtiyaçlara erişim konuları da oturumun gündeminde yer aldı. Sendikalar, emek örgütleri ve akademisyenlerin temsilcileri, bu alanlarda bütçe politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Eşit yurttaşlık ve kamusal hizmetlere erişim

Adalet Kaya’nın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda “Eşit Yurttaşlık, Kesişimsellik ve Kamusal Hizmetlere Erişim” başlığı ele alındı.

Oturumda etnik kimlik, anadil ve inanç temelinde yaşanan eşitsizlikler tartışıldı. Engellilerin bağımsız yaşam hakkı ve erişilebilir kamu hizmetlerine ulaşımı, LGBTİ+’ların ve göçmenlerin barınma, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi de gündeme geldi.

Merkezi ve yerel bütçelerde ayrımcılıkla mücadele ve katılımcılık konuları da oturumda değerlendirildi.

Şiddetle mücadele ve destek hizmetleri

“Beden Politikaları ve Şiddet” başlıklı üçüncü oturumda cinsel sağlık ve üreme sağlığı, kadına yönelik şiddet ve LGBTİ+’lara yönelik nefret temelli şiddetle mücadele konuları tartışıldı.

Özgül Saki’nin çerçeve sunumunu yaptığı oturumda kadın sığınakları, danışma merkezleri ve destek hizmetlerinin yanı sıra dijital şiddet ve adalete erişim başlıkları ele alındı. Kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek örgütlerinin temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı.

“Barışın bütçesi” tartışıldı

Çalıştayın dördüncü oturumu “Barışın Bütçesi” başlığıyla yapıldı. Fatma Koçyiğit’in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda güvenlik merkezli bütçe tercihleri ve demokratik denetim tartışıldı.

Barış sürecinde sosyal haklara ve kamu hizmetlerine kaynak ayrılması, bölgesel eşitsizlikler, yerinden edilme ve toplumsal onarım da oturumun gündeminde yer aldı.

Çalıştay, oturumlarda ortaya çıkan öncelikli bütçe taleplerinin ortaklaştırılması, sonuç metninin hazırlanması ve kapanış değerlendirmesiyle sona erdi.

(EMK)