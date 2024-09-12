DEM Parti Kadın Meclisi’nden “Eşit Yaşamda Israrcıyız” konferansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi’nin “Özgür ve Eşit Yaşamda Israrcıyız, Örgütleniyoruz” şiarıyla Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nda düzenlediği Merkezi Kadın Konferansı bugün başladı. İki gün sürecek olan konferansın bugünkü açılış konuşmasını Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu yaptı.

Türkoğlu, dünya genelinde yükselen otoriter rejimlerin kadınlara ve kadınların haklarına yönelik baskılarını kınayarak, bu mücadelede kadınların örgütlülüğünün önemini vurguladı.

Türkoğlu, "Bu konferans, kadın yoksulluğuna, savaşa ve şiddete karşı direnen kadınların konferansıdır," diyerek, dünya kadınlarıyla dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. Konferansın, kadınların küresel düzeyde dayanışma ağlarını güçlendirmek ve savaş karşıtı mücadelelerde kadınların öncülüğünü sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kadınlara yönelik şiddet, yoksulluk ve hak ihlallerinin tüm dünyada artmakta olduğuna değinen Türkoğlu, Afganistan'dan İran’a, Kürdistan’dan Türkiye’ye kadın haklarının baskı altında olduğunu ve bu baskılara karşı kadınların sesinin daha da güçlü çıkması gerektiğini ifade etti.

Konferansta, kadınların yaşam koşullarını derinleştiren yoksulluk ve emek sömürüsüne karşı da mücadele çağrısı yapıldı. Kadın emeğinin değersizleştirildiği ve sömürüldüğü tekstil atölyelerinden tarlalara, fabrikalardan evlere kadar her alanda kadınların dayanışma içinde olması gerektiği vurgulandı. Kadınların sağlığa erişim konusunda yaşadığı sorunlar da ele alındı; özellikle HPV aşısının maliyetinin kadınlar için bir sağlık krizi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Konferansta ayrıca, savaşların kadınları nasıl etkilediği ve kadın düşmanı politikaların nasıl savaşlarla beslendiği üzerinde duruldu. Türkoğlu, "Bu savaşlar, erkek egemen iktidarların savaşıdır," diyerek, özellikle Ortadoğu’da kadınların hedef alındığını ve bu savaşların kadınlara büyük zararlar verdiğini belirtti.

Son olarak, kadın örgütlülüğünün büyütülmesi ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını savunmak için daha büyük bir dayanışma ağı kurulacağı belirtilerek, "Yaşamlarımızı kadın düşmanı iktidarın insafına bırakmayacağız," mesajı verildi.

Kadın Meclisi, bu konferansın sonucunda daha güçlü kararlar alacaklarına inandıklarını belirterek, dünya kadınlarıyla dayanışma içinde küresel bir mücadele yürütme kararlılıklarını dile getirdi. Konferans, "Jin Jiyan Azadî!" sloganlarıyla sona erdi.

(EMK)