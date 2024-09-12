ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 16:22
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 16:25
2 dk Okuma

DEM Parti Kadın Meclisi’nden “Eşit Yaşamda Israrcıyız” konferansı

Kadın Meclisi, bu konferansın sonucunda daha güçlü kararlar alacaklarına inandıklarını belirterek, dünya kadınlarıyla dayanışma içinde küresel bir mücadele yürütme kararlılıklarını dile getirdi. Konferans, "Jin Jiyan Azadî!" sloganlarıyla sona erdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kadın, bir konferans sırasında kürsüde konuşma yapıyor. Kıvırcık kısa saçları olan kadın, açık renkli bir ceket giymiş ve kürsüde duran mikrofonlara konuşuyor.
Fotoğraflar: DEM Parti Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi’nin “Özgür ve Eşit Yaşamda Israrcıyız, Örgütleniyoruz” şiarıyla Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nda düzenlediği Merkezi Kadın Konferansı bugün başladı. İki gün sürecek olan konferansın bugünkü açılış konuşmasını Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu yaptı.

Türkoğlu, dünya genelinde yükselen otoriter rejimlerin kadınlara ve kadınların haklarına yönelik baskılarını kınayarak, bu mücadelede kadınların örgütlülüğünün önemini vurguladı.

Türkoğlu, "Bu konferans, kadın yoksulluğuna, savaşa ve şiddete karşı direnen kadınların konferansıdır," diyerek, dünya kadınlarıyla dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çekti. Konferansın, kadınların küresel düzeyde dayanışma ağlarını güçlendirmek ve savaş karşıtı mücadelelerde kadınların öncülüğünü sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kadınlara yönelik şiddet, yoksulluk ve hak ihlallerinin tüm dünyada artmakta olduğuna değinen Türkoğlu, Afganistan'dan İran’a, Kürdistan’dan Türkiye’ye kadın haklarının baskı altında olduğunu ve bu baskılara karşı kadınların sesinin daha da güçlü çıkması gerektiğini ifade etti.

Konferansta, kadınların yaşam koşullarını derinleştiren yoksulluk ve emek sömürüsüne karşı da mücadele çağrısı yapıldı. Kadın emeğinin değersizleştirildiği ve sömürüldüğü tekstil atölyelerinden tarlalara, fabrikalardan evlere kadar her alanda kadınların dayanışma içinde olması gerektiği vurgulandı. Kadınların sağlığa erişim konusunda yaşadığı sorunlar da ele alındı; özellikle HPV aşısının maliyetinin kadınlar için bir sağlık krizi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Konferansta ayrıca, savaşların kadınları nasıl etkilediği ve kadın düşmanı politikaların nasıl savaşlarla beslendiği üzerinde duruldu. Türkoğlu, "Bu savaşlar, erkek egemen iktidarların savaşıdır," diyerek, özellikle Ortadoğu’da kadınların hedef alındığını ve bu savaşların kadınlara büyük zararlar verdiğini belirtti.

Son olarak, kadın örgütlülüğünün büyütülmesi ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların eşit ve özgür yaşam hakkını savunmak için daha büyük bir dayanışma ağı kurulacağı belirtilerek, "Yaşamlarımızı kadın düşmanı iktidarın insafına bırakmayacağız," mesajı verildi.

Kadın Meclisi, bu konferansın sonucunda daha güçlü kararlar alacaklarına inandıklarını belirterek, dünya kadınlarıyla dayanışma içinde küresel bir mücadele yürütme kararlılıklarını dile getirdi. Konferans, "Jin Jiyan Azadî!" sloganlarıyla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Kadın açıklaması kadın meclisi
ilgili haberler
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Kobanî Devrimi cezalandırılmak isteniyor
22 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-sozcusu-kobani-devrimi-cezalandirilmak-isteniyor-295641
DEM Parti Kadın Meclisi: Gültan Kışanak ile beraber yürüyelim
22 Şubat 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-gultan-kisanak-ile-beraber-yuruyelim-292249
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Kobanî Devrimi cezalandırılmak isteniyor
22 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-sozcusu-kobani-devrimi-cezalandirilmak-isteniyor-295641
DEM Parti Kadın Meclisi: Gültan Kışanak ile beraber yürüyelim
22 Şubat 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-gultan-kisanak-ile-beraber-yuruyelim-292249
Sayfa Başına Git