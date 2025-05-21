ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 16:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 16:44
1 dk Okuma

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: Sürecin öncüsü kadınlar olmalı

Türkoğlu, “DEM Parti Kadın Meclisi olarak, oluşturulacak komisyonun toplumsal dönüşüme katkı sunacak şekilde, kapsayıcı ve kadınların aktif olduğu bir yapı olmasını istiyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, resmi bir basın açıklaması sırasında çekilmiş gibi görünen ciddi ve kararlı bir atmosferi yansıtmaktadır
Fotoğraf: MA

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Kürt sorununun çözümü için kurulması tartışılan komisyonda kadınların öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkoğlu, bu süreçte kadınların sesi, sözü ve mücadelesinin belirleyici olması gerektiğini belirterek, “Kadınların içinde özne olmadığı bir barış inşası eksik kalır” dedi.

“Barış Çağrısına Cevabımız Net”

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı barış çağrısına atıf yapan Türkoğlu, bu çağrının kadınlar için sadece barış değil aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz yaşam talebini içerdiğini söyledi. Kadınların demokratik toplumu inşa etme kararlılığında olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

Kadınların, barış süreçlerinde sahip oldukları birikim ve mücadele deneyimiyle bu döneme yön verebileceğini ifade eden Türkoğlu, “DEM Parti Kadın Meclisi olarak, oluşturulacak komisyonun toplumsal dönüşüme katkı sunacak şekilde, kapsayıcı ve kadınların aktif olduğu bir yapı olmasını istiyoruz” dedi.

“Yaşasın Kadın Dayanışması”

Kadın cinayetleri, yoksulluk ve baskılar karşısında kadın özgürlük mücadelesinin büyütüleceğini belirten Türkoğlu, AKP iktidarının kadın politikalarını da eleştirdi. Barışın ve demokratik toplumun kurulmasında geniş bir toplumsal zemin olduğunu belirten Türkoğlu, “Yaşasın Kadın Dayanışması, Jin Jiyan Azadî!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti siyaset Halide Türkoğlu Abdullah Öcalan Barış ve Demokrasi Çağrısı
ilgili haberler
DEM Parti Kadın Meclisi’nden “Eşit Yaşamda Israrcıyız” konferansı
12 Eylül 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisinden-esit-yasamda-israrciyiz-konferansi-299627
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Kobanî Devrimi cezalandırılmak isteniyor
22 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-sozcusu-kobani-devrimi-cezalandirilmak-isteniyor-295641
DEM Parti Kadın Meclisi: Gültan Kışanak ile beraber yürüyelim
22 Şubat 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-gultan-kisanak-ile-beraber-yuruyelim-292249
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti Kadın Meclisi’nden “Eşit Yaşamda Israrcıyız” konferansı
12 Eylül 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisinden-esit-yasamda-israrciyiz-konferansi-299627
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü: Kobanî Devrimi cezalandırılmak isteniyor
22 Mayıs 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-sozcusu-kobani-devrimi-cezalandirilmak-isteniyor-295641
DEM Parti Kadın Meclisi: Gültan Kışanak ile beraber yürüyelim
22 Şubat 2024
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-gultan-kisanak-ile-beraber-yuruyelim-292249
Sayfa Başına Git