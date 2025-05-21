DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: Sürecin öncüsü kadınlar olmalı

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Kürt sorununun çözümü için kurulması tartışılan komisyonda kadınların öncü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkoğlu, bu süreçte kadınların sesi, sözü ve mücadelesinin belirleyici olması gerektiğini belirterek, “Kadınların içinde özne olmadığı bir barış inşası eksik kalır” dedi.

“Barış Çağrısına Cevabımız Net”

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı barış çağrısına atıf yapan Türkoğlu, bu çağrının kadınlar için sadece barış değil aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz yaşam talebini içerdiğini söyledi. Kadınların demokratik toplumu inşa etme kararlılığında olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

Kadınların, barış süreçlerinde sahip oldukları birikim ve mücadele deneyimiyle bu döneme yön verebileceğini ifade eden Türkoğlu, “DEM Parti Kadın Meclisi olarak, oluşturulacak komisyonun toplumsal dönüşüme katkı sunacak şekilde, kapsayıcı ve kadınların aktif olduğu bir yapı olmasını istiyoruz” dedi.

“Yaşasın Kadın Dayanışması”

Kadın cinayetleri, yoksulluk ve baskılar karşısında kadın özgürlük mücadelesinin büyütüleceğini belirten Türkoğlu, AKP iktidarının kadın politikalarını da eleştirdi. Barışın ve demokratik toplumun kurulmasında geniş bir toplumsal zemin olduğunu belirten Türkoğlu, “Yaşasın Kadın Dayanışması, Jin Jiyan Azadî!” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(EMK)