DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: Eşit ve özgür yaşamı inşa edeceğiz

Özgür Kadın Hareketi (TJA) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi öncülüğünde, Antep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Kadınlar, DEM Parti Şahinbey İlçe Örgütü önünden Cengiz Topel Parkı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca “Özgür ve eşit yaşamı örüyoruz” pankartları taşınırken, “Jin, jiyan, azadî” ve “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, 8 Mart’ın direniş ve isyan ruhunu büyütme günü olduğunu söyledi. Türkoğlu, kadın mücadelesinin yüzyıllardır erkek egemen sistemlere karşı sürdüğünü belirterek, “Erkek egemen dünyada kadınlara yaşam hakkı tanınmuyor, emeğimiz sömürülüyor. Savaş politikaları kadın bedenini hedef alıyor. Kadınlar özgür olduğunda toplum da özgür olur” dedi.

“Öz savunma mücadelemizin gerekçesidir”

Kadın örgütlenmesinin hayati önemde olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Örgütlenmek kadınların öz savunmasıdır. Bu 8 Mart’ta öz savunmayı aynı zamanda mücadele gerekçemiz olarak görüyoruz. Emeğin sömürülmesine ve kadın yoksulluğuna karşı isyan ediyoruz” dedi.

Antep’te kadınların büyük bölümünün güvencesiz ve sigortasız koşullarda, parça başı işlerde çalıştığını dile getiren Türkoğlu, kadınların bir lokma ekmek için ev içine hapsedildiğini ve ağır emek sömürüsüne maruz bırakıldığını söyledi. “Ekmeğe onurluca ulaşmak istiyoruz. Ekmeğe ulaşmak bir eşitlik, özgürlük ve barış meselesidir” diye konuştu.

“Eşit ve özgür yaşamı inşa edeceğiz”

Kadınların özgür ve eşit bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğini belirten Türkoğlu, barış umudunun da kadın mücadelesi etrafında büyütüldüğünü ifade etti. Türkoğlu, “Biz kadınlar, eşit ve özgür bir yaşamı mutlaka kuracağız. Halkların birlikte eşit ve özgür yaşadığı demokratik bir cumhuriyeti kadın mücadelesiyle inşa edeceğiz” dedi.