ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 17:17 28 Şubat 2026 17:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 17:22 28 Şubat 2026 17:22
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: Eşit ve özgür yaşamı inşa edeceğiz

Türkoğlu, "Savaş politikaları kadın bedenini hedef alıyor. Kadınlar özgür olduğunda toplum da özgür olur” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu: Eşit ve özgür yaşamı inşa edeceğiz
Fotoğraf:MA

Özgür Kadın Hareketi (TJA) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi öncülüğünde, Antep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Kadınlar, DEM Parti Şahinbey İlçe Örgütü önünden Cengiz Topel Parkı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca “Özgür ve eşit yaşamı örüyoruz” pankartları taşınırken, “Jin, jiyan, azadî” ve “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, 8 Mart’ın direniş ve isyan ruhunu büyütme günü olduğunu söyledi. Türkoğlu, kadın mücadelesinin yüzyıllardır erkek egemen sistemlere karşı sürdüğünü belirterek, “Erkek egemen dünyada kadınlara yaşam hakkı tanınmuyor, emeğimiz sömürülüyor. Savaş politikaları kadın bedenini hedef alıyor. Kadınlar özgür olduğunda toplum da özgür olur” dedi.

“Öz savunma mücadelemizin gerekçesidir”

Kadın örgütlenmesinin hayati önemde olduğunu vurgulayan Türkoğlu, “Örgütlenmek kadınların öz savunmasıdır. Bu 8 Mart’ta öz savunmayı aynı zamanda mücadele gerekçemiz olarak görüyoruz. Emeğin sömürülmesine ve kadın yoksulluğuna karşı isyan ediyoruz” dedi.

Antep’te kadınların büyük bölümünün güvencesiz ve sigortasız koşullarda, parça başı işlerde çalıştığını dile getiren Türkoğlu, kadınların bir lokma ekmek için ev içine hapsedildiğini ve ağır emek sömürüsüne maruz bırakıldığını söyledi. “Ekmeğe onurluca ulaşmak istiyoruz. Ekmeğe ulaşmak bir eşitlik, özgürlük ve barış meselesidir” diye konuştu.

“Eşit ve özgür yaşamı inşa edeceğiz”

Kadınların özgür ve eşit bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğini belirten Türkoğlu, barış umudunun da kadın mücadelesi etrafında büyütüldüğünü ifade etti. Türkoğlu, “Biz kadınlar, eşit ve özgür bir yaşamı mutlaka kuracağız. Halkların birlikte eşit ve özgür yaşadığı demokratik bir cumhuriyeti kadın mücadelesiyle inşa edeceğiz” dedi.

Haber Yeri
İstanbul
dem parti DEM Parti açıklaması Halide Türkoğlu DEM Parti Kadın Meclisi 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2026
ilgili haberler
DEM Parti: Silah bırakan herkes için ayrımsız yasal güvence
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-silah-birakan-herkes-icin-ayrimsiz-yasal-guvence-317091
DEM Parti Kadın Meclisi erkek şiddetinin önlenmesi için Meclis’te görüşme açılmasını istedi
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-erkek-siddetinin-onlenmesi-icin-mecliste-gorusme-acilmasini-istedi-317078
DEM Parti MYK toplandı: Gündem Öcalan'ın yeni mesajı ve süreç raporu
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-myk-toplandi-gundem-ocalan-in-yeni-mesaji-ve-surec-raporu-317072
DEM Parti’den komisyon raporuna şerh: Terör kavramı uzlaşıya zarar veriyor
18 Şubat 2026
/haber/dem-partiden-komisyon-raporuna-serh-teror-kavrami-uzlasiya-zarar-veriyor-316840
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti: Silah bırakan herkes için ayrımsız yasal güvence
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-silah-birakan-herkes-icin-ayrimsiz-yasal-guvence-317091
DEM Parti Kadın Meclisi erkek şiddetinin önlenmesi için Meclis’te görüşme açılmasını istedi
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-kadin-meclisi-erkek-siddetinin-onlenmesi-icin-mecliste-gorusme-acilmasini-istedi-317078
DEM Parti MYK toplandı: Gündem Öcalan'ın yeni mesajı ve süreç raporu
25 Şubat 2026
/haber/dem-parti-myk-toplandi-gundem-ocalan-in-yeni-mesaji-ve-surec-raporu-317072
DEM Parti’den komisyon raporuna şerh: Terör kavramı uzlaşıya zarar veriyor
18 Şubat 2026
/haber/dem-partiden-komisyon-raporuna-serh-teror-kavrami-uzlasiya-zarar-veriyor-316840
Sayfa Başına Git