DEM Parti: Kadın işçiler güvencesiz çalıştırılıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 4'ü kadın 2'si çocuk emekçinin hayatını kaybetmesinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi yazılı bir açıklama yayımladı.

Parti, iş güvenliği ve denetim eksikliğine dikkat çekerek kadın emeğinin güvencesiz koşullarda sömürüldüğünü vurguladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kadın emekçi yaşamını yitirdi.

Bu acı olay, bir kez daha iş güvenliğinin, denetimsizliğin ve emek sömürüsünün kadınların yaşamını nasıl hiçe saydığını gözler önüne serdi. Kadın emeği en güvencesiz ve en tehlikeli koşullarda sömürülürken, bu ölümler “kaza” değil, açıkça bir iş cinayetidir.

Üretimin görünmeyen yüzü olan kadın işçiler, düşük ücretlerle, sağlıksız koşullarda, güvencesiz biçimde çalıştırılmakta; alınmayan önlemler yüzünden yaşamlarını yitirmektedir.

Bizler, hayatını emeğiyle kazanan ve yaşam hakkı elinden alınan kadınların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Hayatını kaybeden kadın işçiler

Kocaeli Gündem'de yer alan bilgilere göre, fabrikadaki yangında Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18), Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti. Öte yandan Tuncay yıldız ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi, yanık ünitesine kaldırıldı.

Ekim'de 12 kadın işçi iş cinayetlerinde öldü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre ekimde en az 169 iş cinayeti yaşandı. Ayrıca bu ay iş cinayetlerinde ölenlerin 12’si kadın, 7’si de göçmen işçiydi. Göçmen işçiler Suriye, Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan ve Ukrayna’dan gelmişlerdi. 2025’in ilk on ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 180, Şubat 128, Mart 158, Nisan 156, Mayıs 178, Haziran 161, Temmuz 207, Ağustos 192, Eylül 208, Ekim 169) 1737’ye ulaştı. Ekim ayında en az 169 iş cinayeti

(EMK)