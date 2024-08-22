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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 13:35
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 13:37
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DEM Parti İzmir İl Örgütü 1 Eylül’e çağırdı

DEM Parti İzmir İl Örgütü, bölgesel ve küresel savaşlara, işgal ve tecride karşı barış isteyenleri 1 Eylül'de alanlara çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir grup insanın bir masa etrafında toplandığı bir basın toplantısı ya da açıklama anını gösteriyor. Grup, bir partinin temsilcileri ya da yöneticileri gibi görünüyor. Masanın arkasında “DEM PARTİ” yazılı bir afiş asılı ve afişin üzerinde parti logosu yer alıyor. Logo, bir ağacın stilize edilmiş bir figürünü içeriyor. Masada oturan sekiz kişi bulunuyor ve bu kişiler ciddi ve odaklanmış bir ifadeyle kameraya bakıyor. Orta kısımda oturan kişi elinde bir kağıt tutuyor, bu da grubun bir açıklama yapmaya hazırlandığını veya bir bildiri okuduğunu düşündürüyor. Masanın üzeri mor bir örtü ile kaplanmış ve üzerinde parti logosu bulunan bir fincan da dikkat çekiyor. Arka planda aynı logo tekrar eden şekilde duvara asılmış, bu da mekânın partiye ait bir yer olduğunu gösteriyor. Grup, her yaştan ve cinsiyetten üyelerden oluşuyor ve birlik, beraberlik mesajı veriyor gibi görünüyor.
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) İzmir İl Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle "Savaşa ve işgale karşı barışı, tecride karşı özgürlüğü haykıralım" şiarıyla parti binasında açıklama yaptı.

Açıklamaya, DEM Parti İzmir milletvekilleri Burcugül Çubuk, İbrahim Akın ile çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Açıklamayı yapan DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Zehra Vezan Karabulut, “savaşa dur” demek için 1 Eylül’de alanlarda olacaklarını belirtti.  "Sağ iktidarların yükselişi ve aralarındaki hegemonya kavgası yeni savaşlar üretmeye devam etmektedir. AKP-MHP iktidarı faşizmi kurumsallaşmasının önemli evreleri gerçekleştirerek rejimini sürdürüyor. Kürt halkına yönelik geliştirdiği savaş politikaları çerçevesinde bölgesel savaş zeminleri yaratıyor. Bu ittifak sermaye çıkarlarının dışında kalan tüm halkları, inançları, emekçileri, gençleri ve kadınları zaptı rapt altına alarak iktidarını sürdürmeğe çalışıyor" dedi.

Daha sonra konuşan DEM Parti Milletvekili Burcugül Çubuk, savaşın yükselişte olduğu bu dönemde barışa ihtiyaç olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Halklar barış istedikçe AKP-MHP iktidarı da savaşı büyütüyor. Savaşa karşı halklar barışı örgütleyecek. Çünkü barışa en çok bizlerin ihtiyacı var. O nedenle savaşa karşı barışı örgütlemek zorundayız. Savaşla iktidarda duranlara karşı halkların barışını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

DEM Partili İbrahim Akın ise, tüm dünyada 3'üncü Dünya Savaşı hazırlıklarının yapıldığını dile getirerek, "Her yerde savaş tantanaları çalıyor. Dünya halklarını yeni bir cendereye sokuyorlar. Yürütülen savaş politikalarıyla halklar yoksulluk, açlık ve geleceksiz bırakılıyor. Savaşa karşı çıkıyoruz.  1 Eylül bu anlamda çok anlamlı oluyor” dedi.

(EMK)

dem parti 1 eylül 1 eylül dünya barış günü
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