DEM Parti İzmir İl Örgütü 1 Eylül’e çağırdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) İzmir İl Örgütü, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle "Savaşa ve işgale karşı barışı, tecride karşı özgürlüğü haykıralım" şiarıyla parti binasında açıklama yaptı.

Açıklamaya, DEM Parti İzmir milletvekilleri Burcugül Çubuk, İbrahim Akın ile çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Açıklamayı yapan DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Zehra Vezan Karabulut, “savaşa dur” demek için 1 Eylül’de alanlarda olacaklarını belirtti. "Sağ iktidarların yükselişi ve aralarındaki hegemonya kavgası yeni savaşlar üretmeye devam etmektedir. AKP-MHP iktidarı faşizmi kurumsallaşmasının önemli evreleri gerçekleştirerek rejimini sürdürüyor. Kürt halkına yönelik geliştirdiği savaş politikaları çerçevesinde bölgesel savaş zeminleri yaratıyor. Bu ittifak sermaye çıkarlarının dışında kalan tüm halkları, inançları, emekçileri, gençleri ve kadınları zaptı rapt altına alarak iktidarını sürdürmeğe çalışıyor" dedi.

Daha sonra konuşan DEM Parti Milletvekili Burcugül Çubuk, savaşın yükselişte olduğu bu dönemde barışa ihtiyaç olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Halklar barış istedikçe AKP-MHP iktidarı da savaşı büyütüyor. Savaşa karşı halklar barışı örgütleyecek. Çünkü barışa en çok bizlerin ihtiyacı var. O nedenle savaşa karşı barışı örgütlemek zorundayız. Savaşla iktidarda duranlara karşı halkların barışını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

DEM Partili İbrahim Akın ise, tüm dünyada 3'üncü Dünya Savaşı hazırlıklarının yapıldığını dile getirerek, "Her yerde savaş tantanaları çalıyor. Dünya halklarını yeni bir cendereye sokuyorlar. Yürütülen savaş politikalarıyla halklar yoksulluk, açlık ve geleceksiz bırakılıyor. Savaşa karşı çıkıyoruz. 1 Eylül bu anlamda çok anlamlı oluyor” dedi.

(EMK)